Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) (AdnKronos) - "Se c'è una legge va applicata - dice ancora Nicola Di Matteo - con discrezionalità rispetto alle tipologie di reato e alle vittime. E' chiaro che ci sono delle valutazioni profonde da fare e ci auguriamo che la Cassazione sappia fare la valutazione giusta". "Si dice cheabbia c

TV7Benevento : Mafia: fratello bimbo sciolto nell'acido, 'Brusca non ci ha mai chiesto scusa' (2)... - TV7Benevento : Mafia: fratello bimbo sciolto nell'acido, 'Brusca non ci ha mai chiesto scusa'... - epizzami : @Funambolo82 @rubio_chef Ma come vi permettete di parlare in questo modo della signora Dalla Chiesa? Per Mattarella… -