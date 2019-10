Mafia | Brusca chiede i domiciliari Procura antimafia e Pg Cassazione non concordano

Mafia : fratello bimbo sciolto nell'acido - 'Brusca non ci ha mai chiesto scusa' (2) : (AdnKronos) - "Se c'è una legge va applicata - dice ancora Nicola Di Matteo - con discrezionalità rispetto alle tipologie di reato e alle vittime. E' chiaro che ci sono delle valutazioni profonde da fare e ci auguriamo che la Cassazione sappia fare la valutazione giusta". "Si dice che Brusca abbia c

Mafia : fratello bimbo sciolto nell'acido - 'Brusca non ci ha mai chiesto scusa' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) -"Giovanni Brusca non ci ha mai chiesto scusa". Lo ha detto all'Adnkronos Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino strangolato e poi sciolto nell'acido su ordine di Giovanni Brusca, parlando della richiesta di arresti d

Mafia : fratello bimbo sciolto nell’acido - ‘Brusca non ci ha mai chiesto scusa’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“Giovanni Brusca non ci ha mai chiesto scusa”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino strangolato e poi sciolto nell’acido su ordine di Giovanni Brusca, parlando della richiesta di arresti domiciliari per il collaboratore di giustizia. Attraverso il suo legale, l’avvocato Monica Genovese, il ...

Mafia - Brusca chiede i domiciliari : no dal pg Cassazione. L'ira di una vedova della scorta : «Il nostro dolore non conta niente» : Condannato per la strage di Capaci, nel suo passato c'è anche un bambino sciolto nell'acido: Giovanni Brusca, boss mafioso, ha chiesto gli arresti domiciliari in un ricorso in...

De Raho : «Da Brusca straordinario contributo alle indagini di Mafia». Fine pena novembre 2021 : «Giovanni Brusca si è macchiato dei peggiori crimini, ma rispetto ai quali si è ravveduto in processo, arrivando anche a rendere un contributo straordinario nelle indagini di mafia. È stato condannato a 30 anni, pena che comunque finisce di scontare a novembre del 2021». Così il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho

Mafia - il boss Brusca chiede di andare ai domiciliari. L'ira di una vedova della scorta : «Il nostro dolore non conta niente» : Condannato per la strage di Capaci, nel suo passato c'è anche un bambino sciolto nell'acido: Giovanni Brusca, boss mafioso, ha chiesto gli arresti domiciliari in un ricorso in...

Mafia - Giovanni Brusca chiede arresti domiciliari/ Procura AntiMafia : 'E' ravveduto' : Giovanni Brusca chiede i domiciliari, secondo al Procura Nazionale AntiMafia 'è ravveduto': oggi il giudizio della Cassazione, le ultime notizie.

Brusca chiede alla Cassazione la detenzione domiciliare. Il «sì» dell’AntiMafia : L’esecutore della strage di Capaci si è rivolto alla Corte: contesta che il Tribunale di Sorveglianza di Roma non ha tenuto nella giusta considerazione le valutazioni dell’Antimafia che dopo i precedenti «no» ha detto «sì» all’ipotesi che il pentito sia detenuto a casa

Matteo Salvini e Giovanni Brusca : "Assassino di Mafia fuori dal carcere? Scherziamo? Galera a vita" : Il killer di Cosa Nostra Giovanni Brusca, condannato per la strage di Capaci, ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere gli arresti domiciliari. Come anticipato dal Corriere della Sera, l'udienza si svolge stamani a porte chiuse, senza la presenza dei difensori che hanno mandato memorie scritte. I

Mafia - Giovanni Brusca chiede di nuovo i domiciliari. Per la procura nazionale antiMafia "è ravveduto" : Si riunisce oggi la prima sezione penale della Corte di Cassazione per decidere sul ricorso presentato dagli avvocati di...

Mafia : La rabbia della vedova scorta Falcone - 'Domiciliari a Brusca? Nostro dolore non conta' (2) : (AdnKronos) - "Davanti a una decisione del genere io non so cosa dire - aggiunge Tina Montinaro - Io spero solo che chi prende questa decisione sia lì a passarsi una manco sulla coscienza, ricordandosi di tutti i morti di Palermo. Poi, mi possono fare anche attaccare ma sicuramente non interesserà n

Mafia : Maria Falcone - 'Brusca? Personaggio ambiguo - non merita ulteriori benefici' (2) : (AdnKronos) - "Ricordo ancora - aggiunge - che Brusca, proprio grazie alla collaborazione con la giustizia, ha potuto beneficiare di premialità importanti: oltre a evitare l’ergastolo per le decine di omicidi che ha commesso, tra questi cito solo quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e

Mafia : Maria Falcone - 'Brusca? Personaggio ambiguo - non merita ulteriori benefici' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "Un Personaggio ancora ambiguo e non meritevole di ulteriori benefici". Così Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone ucciso dalla Mafia nel 1992 e presidente della Fondazione Falcone, commenta la notizia della richiesta di arresti domiciliari avanzata dai le

Mafia - Salvini : “Brusca fuori dal carcere? Disumano. Deve restarci a vita lavorando” : “Un assassino, il killer della strage di Capaci, un mafioso libero di tornare a casa? Ma stiamo scherzando? In galera fino alla fine dei suoi giorni, non facciamo rivoltare nelle loro povere tombe i troppi morti per mano della Mafia. Fare uscire Brusca dal carcere sarebbe Disumano. Chi toglie una persona al padre, alla madre, alla moglie, ai figli, merita di tornare a casa? No. In galera fino all’ultimo giorno, lavorando”. Lo ha detto ...