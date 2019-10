Lotteria degli scontrini | funzionerà così | tre premi al mese fino a 1o mila euro

Lotteria degli scontrini per contrasto evasione fiscale - potrebbe partire nel 2020 : Nel 2020 potrebbe finalmente partire in Italia la cosiddetta Lotteria degli scontrini che, per il Governo giallorosso a trazione PD-M5S, rappresenta una delle misure di contrasto all'evasione fiscale attraverso l'attivazione di un conflitto di interessi tra chi compra e chi vende. Il consumatore, infatti, acquisendo lo scontrino di pagamento avrà la possibilità di partecipare all'estrazione di ricchi premi. Lotteria degli scontrini ed altre ...

Arriva la Lotteria degli scontrini : chi paga con la carta ha il doppio delle probabilità di vincere : Il primo gennaio 2020 arriverà la lotteria degli scontrini: il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, annuncia a Fanpage.it alcune novità, a partire dalle possibilità - raddoppiate - di vincita per chi paga con carta o bancomat. Ecco come funziona la lotteria degli scontrini e quali sono le principali novità.Continua a leggere

Lotteria degli scontrini - dopo due anni di rinvii partirà a gennaio. Per i consumatori in palio premi fino a 1 milione di euro : In Portogallo ha avuto notevole successo nel ridurre l’evasione, mentre l’esperimento fatto in Slovacchia ha portato introiti inferiori alle aspettative. Anche Albania, Romania e Malta organizzano estrazioni periodiche che premiano chi ha in tasca il documento fiscale con il numero vincente. In Italia la Lotteria degli scontrini, evocata da Giuseppe Conte a margine dell’assemblea dell’Onu, entrerà in vigore il prossimo ...