Lo sciopero del trasporto aereo di mercoledì 9 ottobre

sciopero operai Whirlpool : funerale della lavatrice per strade Capitale : Roma – Stabilimenti chiusi e operai in corteo a Roma. Oggi è il giorno dello Sciopero della Whirlpool dopo l’annuncio dell’azienda di voler cedere la fabbrica di Napoli. I sindacati dei metalmeccanici riferiscono della riuscita dello Sciopero con tutti gli stabilimenti chiusi. Alla manifestazione dei lavoratori oltre ai leader di Fiom, Fim e Uilm partecipa anche il segretario della CGIL Maurizio Landini. “No Napoli, no Whirlpool”. I lavoratori ...

Whirlpool - sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

Pd - Ama : il Partito Democratico aderisce allo sciopero del 15 ottobre : Roma – Cominceremo con l’assemblea dei lavoratori AMA a Fortebraccio il 14 ottobre alle ore 18:00 e il 15 saremo in piazza con i sindacati e le altre municipalizzate Romane per far sentire la nostra voce e chiedere le dimissioni della sindaca Raggi, visto la gravità in cui si trovano le aziende municipalizzate. Una situazione che a Roma non ha precedenti, lavoratori e cittadini non ne possono più. Saranno due giorni che l’amministrazione ...

È in corso uno sciopero del personale non giornalistico di Radio 24 : Oggi è in corso uno sciopero del personale non giornalistico di Radio 24, cioè dei tecnici, degli assistenti ai programmi e degli autori, tra gli altri. Anziché i programmi consueti, la Radio trasmette musica e pubblicità. Il giornalista Simone Spetia

Radio 24 - sciopero del personale non giornalistico nel giorno del compleanno : “Mai un aumento in 20 anni” : Radio 24 in sciopero nel giorno del suo ventesimo compleanno. La Rsu dell’emittente Radiofonica ha affidato a un comunicato la spiegazione dell’astensione del personale non giornalistico nei giorni di giovedì e venerdì. “Nel suo 20esimo compleanno – si legge – Radio24 ha un record in più da festeggiare. Non solo quello degli ascolti o della raccolta pubblicitaria: ci sono anche vent’anni senza incrementi retributivi ...

Il nipote di Kim Rossi Stuart in carcere. La madre minaccia sciopero della fame : La battaglia di Loretta Rossi Stuart continua per il figlio Giacomo Seydou, ancora rinchiuso a Rebibbia nonostante sia stato ritenuto “totalmente inidoneo al regime carcerario” a causa del suo “suo disturbo bipolare megalomanico-espansivo esploso con forza perché preceduto da un periodo di uso di sostanze stupefacenti”.\\La storia del nipote di Kim Rossi Stuart è piuttosto intricata: Giacomo ha subito un processo per resistenza a pubblico ...

sciopero commercialisti 30 settembre 2019 : Isa e motivi della protesta : Sciopero commercialisti 30 settembre 2019: Isa e motivi della protesta Oggi lunedì 30 settembre 2019 è in atto lo Sciopero commercialisti: con gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) nel mirino, lo stop ha avuto l’ok da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di tutte le sigle sindacali rappresentanti (Adc, Aid, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdec e Unico). Sciopero ...

sciopero di 5 giorni dei penalisti contro riforma della prescrizione : Gli avvocati penalisti ribadiscono la loro contrarietà alla riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. In segno di protesta, sciopereranno per cinque giorni: dal 21 al 25 ottobre. Sciopero proclamato dall'Unione delle Camere penali Lo Sciopero è stato proclamato dall'Unione delle Camere penali contro lo stop della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno ...

I penalisti pronti allo sciopero contro la riforma della prescrizione : "Decuplicherà i tempi dei processi" : Gli avvocati penalisti sono sul piede di guerra, contro la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. E che ministro della Giustizia, a quanto risulta dopo l’incontro avuto con il dem Andrea Orlando, non ha intenzione di toccare. Ad annunciare possibili mobilitazioni è Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere penali: “Sulla prescrizione siamo pronti a darela risposta più ...

La foto-bufala della spazzatura a terra dopo lo sciopero degli studenti per il clima : Numerose le polemiche scoppiate dopo la condivisione sui social network dell'immagine di un cassonetto stracolmo di rifiuti durante lo sciopero per il clima per il terzo Global strike for climate. Ma la foto è una bufala: scattata a Napoli, non ci sono elementi per stabilire se sia stata scattata ieri o nei giorni precedenti alla manifestazione che ha coinvolto oltre un milione di studenti in tutta Italia.Continua a leggere

Lo sciopero del clima riscalda gli studenti : un milione in corteo E Greta : «Incredibili» : Nino Materi Gretini a chi? Con la «raggelante» (riscaldamento globale, tiè!) Thunberg abbiamo fatto un figurone. La bambina dagli occhi di ghiaccio, dinanzi ai quali perfino i potenti della Terra abbassano lo sguardo sciolto di vergogna, ieri ha esaltato gli studenti italiani. Tutti scesi in piazza (benedetti dal ministro dell'Istruzione) per scioperare climaticamente al grido di «Ci avete rotto i polmoni»: uno slogan che ricorda, in ...

Autostrade - salta il rinnovo del contratto : sciopero il 13 e 14 ottobre : I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno proclamato lo sciopero dopo lo stop alla trattativa sul...

Le foto dello sciopero per il clima in Italia : Centinaia di migliaia di studenti hanno partecipato ai cortei a Milano, Roma, Napoli, Torino e molte altre città

Juve - il piano degli ultras contro gli altri tifosi “rivali” del primo anello perché non avevano aderito allo sciopero del tifo : Milano poteva essere ancora una volta lo scenario di una battaglia tra ultras. Quattro mesi dopo l’agguato del 26 dicembre 2018 teso dagli interisti contro i napoletani (ne fece le spese Daniele Belardinelli, tifoso del Varese), in una trasferta i capi dei “Drughi” della Juventus volevano dare una lezione ad altri sostenitori della curva bianconera, gli eterni rivali del primo anello. “Io mi faccio arrestare che con questi qua sotto bisogna ...