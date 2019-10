Live | Giorgia Meloni stende Aida Nizar | prima le ride in faccia poi le risponde in

Live Non è la D’Urso - Giorgia Meloni sbotta in diretta : “Non sono venuta qui a fare il pagliaccio” : Dopo Matteo Salvini, anche la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni è stata ospite di “Live Non è la D’Urso” nell’uno contro tutti. Tra gli “sferati” con cui ha dovuto confrontarsi c’erano Alba Parietti, Katia Ricciarelli, Aida Nizar e Giampiero Mughini: tutto stava procedendo senza intoppi finché l’ex concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, non ha iniziato a ripetere “io sono ...

Live - la Parietti sbotta contro Aida Nizar che insulta Giorgia Meloni : "Ma sai chi hai davanti?" : Anche Alba Parietti rimane disgustata dal siparietto di Aida Nizar. La spagnola ex Grande Fratello, ospite di Live - Non è la D'Urso, trascorre interi minuti a provocare e insultare Giorgia Meloni, in studio insieme a lei da Barbara D'Urso su Canale 5. Uno show personale di dubbio gusto che provoca

Live - Non è la D'Urso - Aida Nizar inaccettabile : insulta Giorgia Meloni in diretta - l'ira di Barbara D'Urso : Scontro di fuoco tra Aida Nizar e Giorgia Meloni nel salotto di Barbara D'Urso. A Live è ospite d'eccezione la leader di Fratelli d'Italia che trova però nella showgirl spagnola, ex Grande Fratello, una inattesa avversaria polemica. Con toni, peraltro, decisamente sopra le righe. La Meloni l'aveva c

Live - Non è la D'Urso - Aida Nizar interrompe Giorgia Meloni e Alba Parietti si arrabbia : "Stai rovinando questo spazio!" : Aida Nizar ha partecipato al dibattito di Live - Non è la D'Urso che ha visto come protagonista la politica Giorgia Meloni.L'ex concorrente del Grande Fratello 15 aveva un "conto in sospeso" con la leader di Fratelli d'Italia che, quando la Nizar balzò agli onori delle cronache per i bagni che fece in due fontane storiche di Roma, la Fontana di Trevi e la Fontana dei Quattro Fiumi, propose per lei, un anno di lavori socialmente utili.prosegui ...

GIORGIA MELONI/ Contro 5 sfere : Alba Parietti lancia la sfida - Live Non è la d'Urso - : GIORGIA MELONI a Live Non è la d'Urso Contro 5 sfere. Tra queste c'è Alba Parietti, che lancia la sfida su Instagram alla leader di Fratelli d'Italia.

Giorgia Meloni/ Come Salvini contro 5 sfere : 'fuoco e fiamme'? - Live Non è la d'Urso - : Giorgia Meloni ospite stasera di Live Non è la d'Urso: la famosa politica si scontrerà con le 5 sfere del programma di Canale 5 condotto da Carmelita.

Live – Non è la D’Urso : Giorgia Meloni - Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini tra gli ospiti della quarta puntata : Barbara D'Urso Live – Non è la D’Urso torna a virare sulla politica. Dopo aver ospitato, nella seconda puntata, il leader della Lega Matteo Salvini, tra gli ospiti del quarto appuntamento del talk serale di Barbara D’Urso ci sarà Giorgia Meloni. La numero uno di Fratelli D’Italia si sottoporrà alle domande e alle considerazioni di cinque agguerriti vip, pronti a giudicare uno dei protagonisti più controversi ...

Live Non è la d'Urso - il confronto tra Taylor Mega - Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo (VIDEO) : Il triangolo tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo prende vita per la prima volta anche in tv, a Live non è la d'Urso. L'influencer presente in studio con la sua fidanzata Giorgia ha confermato che la relazione tra le due è realmente in corso mentre le prende la mano, stavolta però Barbara d'Urso le ha dato la possibilità di chiarire la situazione con Erica incontrandola nell'ascensore, la stanza laterale allo studio che consente ...

Live Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Giorgia Villa firma la doppietta parallele-trave - Carofiglio vince al corpo libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 Alla sbarra sarà battaglia tra Mozzato, Edalli, Macchini. Ci saranno anche Galli, Russo, Abbadini, Sborchia e Patron. 18.17 Ora la Finale alla sbarra che chiuderà il programma. 18.16 Ludovico Edalli si conferma Campione d’Italia alle parallele con 14.350, alle sua spalle Andrea Russo (14.150) e Stefano Patron (13.900). 18.15 Desiree Carofiglio è la nuova Campionessa d’Italia ...

Live Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Giorgia Villa scatenata - doppietta tra parallele e trave : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Questi i finalisti alle parallele: Edalli, Macchini, Casali, Mozzato, Patron, Russo, Macchiati, Lodadio. 17.41 Queste le partecipanti al corpo libero: Carofiglio, Mori, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Maggio, Grisetti, Lanza, Iorio. 17.40 Al quadrato tutti si aspettano una lotta tra Lara Mori e Desiree Carofiglio. Alle parallele il super favorito è Ludovico Edalli. 17.39 Ora ...