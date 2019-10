LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Italia maschile incrocia le dita | si guarda

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Gran Bretagna di un altro pianeta con Whitlock, Cunningham, Hall, Regini-Moran e Fraser. 16.22 La Corea del Sud di Park, Lee Junghyo, Lee Junho, Kim, Yang può essere la rivelazione: la speranza è che non lo sia. 16.20 L’Ucraina può contare su fuoriclasse come Oleg Verniaiev, Petro Pakhniuk e Igor Radivilov. Quintetto completato da Yudenkov e Hryko, la speranza è che facciano meno di 246 punti, l’Italiale. 16.17 Ucraina al corpo libero, Corea del Sud al cavallo con maniglie, Gran Bretagna al volteggio: questa la prima rotazione. 16.15 Tra un quarto d’ora si ritorna in pedana. Grande attesa, l’Italia freme: qui si decidono le sorti degli azzurri, lasciarsi alle spalle Ucraina e Corea del Sud sarebbe cruciale per puntare alle Olimpiadi. 15.15 Ci risentiamo dunque tra circa un’ora per ...

