LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia fuori dalle Olimpiadi per mezzo punto

(Di lunedì 7 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, approfondimenti, quadri di qualificati e tanto altro ancora. Appuntamento a domani (ore 14.00) per la Finale a squadre femminile, ci sarà l’. Una buona serata da OA Sport. 21.52 L’ora potrà essere alledi Tokyo con gli individualisti. Nel proseguimento della serata vi spiegheremo tutti i dettagli. 21.50 Allevanno anche Ucraina, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Cina, Corea del Sud, Brasile, Spagna, Germania. 21.49 Russia davanti a tutti con 259.928, inseguono Cina (258.354) e Giappone (258.026). 21.48tredicesima con 245.996. Per andare alle2020 servivano i 246.508 punti della Germania, ha fatto 246.727 la Spagna, 247.236 punti per il Brasile. Col senno di poi pesano le due cadute al cavallo, uniche sbavature di ...

