Liga | l’Espanyol esonera Gallego | al suo posto Machin

Liga - esordio vincente per il Siviglia : 0-2 sul campo dell’Espanyol : Parte col piede giusto il nuovo Siviglia targato Monchi-Lopetegui, che passa sul campo dell’Espanyol per 2-0: al 44′ va a segno l’ex Real Reguilon, nel finale il raddoppio di Nolito che, servito in area direttamente da fallo laterale, si accentra e di destro insacca. RISULTATI 1^ GIORNATA VENERDI’ Athletic Bilbao – Barcellona 1-0 SABATO Celta Vigo – Real Madrid 1-3 Valencia – Real Sociedad ...