Lampedusa | naufragio di barchino | 4 morti | oltre 20 migranti dispersi

Naufragio a Lampedusa - si teme una nuova strage : Mauro Indelicato Per adesso sono stati recuperati 2 cadaveri, ma i dispersi sarebbero più di venti: sono invece 22 le persone tratte in salvo e già trasferite a Lampedusa Sono di due donne, secondo l’Ansa, i due corpi recuperati a largo di Lampedusa a seguito di un rovesciamento di un barchino avvenuto a poche miglia dall’isola. Sul posto stanno operando membri della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, giunti nelle acque ...

Migranti : naufragio Lampedusa - Procura Agrigento apre inchiesta (2) : (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto l’inchiesta per naufragio, al momento contro ignoti. Il Procuratore Luigi Patronaggio, che coordina l’indagine, ha inviato Lampedusa un sostituto che seguirà da vicino l’evolversi della situazione. Al momento sono due i corpi ritrovati e altri due individuati. Ma si temono numerose vittime. L'articolo Migranti: naufragio Lampedusa, Procura Agrigento apre inchiesta (2) ...

Migranti : naufragio Lampedusa - Procura Agrigento apre inchiesta : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, aprirà un fascicolo sul naufragio avvenuto nella notte davanti alle coste dell'isola.Al momento sono due i morti ma ci sono diversi dispersi. I magistrati aspettano l'invio di una informativa della Polizia giudiziar

Naufragio a Lampedusa : recuperati i corpi di due donne. Salvati 22 migranti - molti dispersi : Ancora un Naufragio nel Mediterraneo, ancora a poche miglia da Lampedusa. Due cadaveri, di due donne, sono stati recuperati e altri due avvistati dalla Guardia Costiera. Ventidue persone sono state tratte in salvo ma ci sono ancora molti dispersi. C’erano , infatti, una cinquantina di migranti a bordo del barchino che è naufragato. Tra loro, raccontano i superstiti, otto bambini. Secondo una prima ricostruzione, quando ...

Migranti - naufragio a Lampedusa : 4 morti e 22 salvati - si cercano i dispersi. «A bordo c'erano otto bambini» : naufragio di una barca di Migranti vicino alle coste di Lampedusa: sul posto le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato fino ad ora quattro cadaveri (due...