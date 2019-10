La Turchia pronta a invadere la Siria Gli Usa ritirano le truppe dal confine

L'invasione e il tradimento. Turchia pronta alla campagna di Siria contro i curdi : Il “Sultano” ha deciso, il Tycoon ha dato il via libera. Le truppe americane in Siria si allontaneranno dal confine turco perché Ankara “attuerà presto un’operazione militare pianificata da tempo”. Obiettivo: i curdi . La Casa Bianca dà conto di un colloquio telefonico tra il presidente americano, Donald Trump, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. “Le forze statunitensi ...

