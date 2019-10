La storia della musica francese dell’Ottocento? La fanno in un “casino” di Venezia

Antonio Valentin Angelillo - il primo Icardi della storia dell’Inter : Su Il Giornale la storia di Antonio Valentin Angelillo, argentino acquistato dall’Inter di Herrera per 90 milioni di lire e poi cacciato per una storia d’amore con una ballerina. Il primo caso Icardi in nerazzurro, lo definisce il quotidiano. Angelillo nasce nel 1937 a Buenos Aires, da papà macellaio. A 18 anni il Racing Avellaneda lo ingaggia dall’Arsenal de Llavallol. A 19 va al Boca Juniors. L’Inter di Angelo Moratti A 20 ...

Platinette : “Ho avuto una storia con un giornalista di Torino - un pezzo grosso della Stampa che firmava con tanto di foto” : “Ho avuto una storia con un giornalista di Torino, un pezzo grosso della Stampa che firmava con tanto di foto. Ha sposato una mia amica, anche lei cicciona”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale Diva e Donna è Mauro Coruzzi in arte Platinette, che si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua vita privata. “Non ho una storia da anni – ha confessato -. Non amo la vita in comune. Le nozze dello stesso sesso mi fanno ...

Grave lutto nel mondo della musica : un pezzo di storia che se ne va : lutto nel mondo della musica: è morto Ginger Baker, il leggendario batterista dei Cream. Ginger Baker era uno dei più talentuosi e innovativi del rock e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Baker aveva 80 anni e, al momento del decesso, era ricoverato in un ospedale inglese. Ginger Baker ha suonato, tra gli altri, con Eric Clapton, con il bassista Jack Bruce, ma anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti nella sua lunga carriera. Con ...

Halloween : curiosità - storia e segreti della festa più paurosa dell'anno! : festa pagana, piena di leggende, tradizioni ed incantesimi: Halloween è questo e molto di più! Scopri la storia, le...

La storia di Kim Phúc e della foto più famosa della guerra in Vietnam : L'8 giugno del 1972 fu fotografata nuda e in lacrime dopo un bombardamento al napalm: oggi sarà tra gli ospiti di "Che tempo che fa"

La bufala più antica della storia di Wikipedia : Ieri ho letto sul Post, che riprendeva Haaretz, la storia della montatura nazionalista polacca sul campo di sterminio di polacchi cattolici a Varsavia: tesa a mobilitare Wikipedia per sostenere che i nazisti avevano sterminato molti meno ebrei in Polonia e molti più Veri Polacchi. Meno Olocausto, pi

Inter-Juventus - tutto esaurito e guadagni record : sarà la partita con l’incasso più alto della storia della Serie A : tutto esaurito per Inter-Juventus: il 236° Derby d’Italia sarà la partita con il più alto incasso della storia della Serie A Ben 110 anni fa ci fu il primo Inter-Juventus, domenica prossima arriveremo all’edizione 236° del Derby d’Italia, una grande classica del calcio italiano che si appresta a fare la storia! Con oltre 75.000 spettatori che faranno il tutto esaurito al Giuseppe Meazza, il big match della domenica sera ...

Clima - da Gengis Khan alle Crociate : i riscaldamenti globali della storia hanno sempre indotto sviluppo e prosperità : In uno studio pubblicato sulla rivista Forest@, Franco Ortolani, Professore Ordinario di Geologia e Direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università di Napoli “Federico II”, ha parlato di Clima e cambiamenti Climatici da una prospettiva storica. Con particolare riferimento al periodo medievale, il Prof. Ortolani ha messo in relazione le oscillazioni Climatiche con i cicli dell’attività solare. Lo studio ...

Sarah Ferguson potrebbe fare la storia durante le nozze della figlia Beatrice : ecco come : Sarah Ferguson potrebbe cambiare la storia. La Duchessa di York potrebbe fare la storia durante le nozze della figlia minore Beatrice, che sposerà il magnate della proprietà...

LIVE Italia-Sudafrica rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve l’impresa della storia per un sogno chiamato quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Oggi appuntamento con la storia per la Nazionale italiana: sfida al Sudafrica per conquistare una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. 11.10 Buongiorno e ben ritrovati con il grande rugby internazionale. La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – La formazione del Sudafrica – La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla ...

E’ morto Alberto Testa - il grande maestro della storia della danza : Ha spiegato e raccontato la storia della danza a diverse generazioni. E con i suoi libri continuerà a farlo. E' morto nella sua casa di Torino il maestro Alberto Testa. Il 23 dicembre avrebbe compiuto 97 anni. Icona della danza internazionale, è stato danzatore, coreografo, critico e storico della danza. Ha curato i balletti per numerosi allestimenti operistici ma anche per il teatro di prosa. Fondatore del Premio Positano per l'Arte della ...

Spazio - domani Luca Parmitano diventerà Comandante della ISS : è il primo italiano della storia : L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, da domani, 2 ottobre, sara’ il primo italiano a prendere il comando della Stazione spaziale internazionale (Iss). Parmitano diventera’ il terzo europeo a ricoprire questo ruolo, dopo il belga Frank De Winne nel 2009 e il tedesco Alexander Gerst nel 2018. La cerimonia del passaggio ufficiale di consegne segnera’ l’avvio della Expediton 61 e della ...

La storia di Jan Bromberg : rapita dal vicino di casa pedofilo nel silenzio della famiglia : Negli anni '70, l'allora 12 Jan Bromberg, oggi attrice americana di successo, è stata rapita dal vicino di casa e amico di famiglia, Robert Berchtold. Il 40enne la convinse del fatto che erano stati vittima di un rapimento alieno e che avrebbero dovuto riprodursi per salvare l'umanità. L'FBI mise fine al sequestro, ma solo due anni dopo, Berchtold, che nonostate tutto godeva ancora della fiducia della famiglia Bromberg, riuscì a rapire di nuovo ...

Milan - l’ex ds Mirabelli all’attacco : “basta essere prigionieri della storia - meno chiacchiere altrimenti…” : L’ex direttore sportivo del Milan ha poi lanciato una frecciatina anche a Boban e Maldini, sottolineando come non basta aver fatto il calciatore per essere un bravo dirigente La sua avventura come direttore sportivo del Milan è terminata ormai da tempo, ma Massimiliano Mirabelli continua a seguire le vicende del club rossonero. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex dirigente della società di via ...