La regola d’oro della famiglia reale se volete lavorare a Palazzo

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) È vero che, per gran parte delle posizioni lo stipendio non è mai particolarmente alto, ma comunque per molte persone,per lainglese e trascorrere le giornate con la regina&Co. sarebbe il lavoro dei sogni. L’ex segretario delle principesse Beatrice ed Eugenie di York, James Upsher, ha condiviso in un lungo articolo su LinkedIn una serie di suggerimenti e piccoli trucchi per chiunque si volesse candidare aper lapiù famosa del mondo. Durante i suoi quattro anni come assistente e segretario privato, James ha contribuito a organizzare il 90° compleannoregina ed è stato coinvolto nella logistica per diversi tour del duca educhessa di Cambridge. Insomma, sa bene come muoversi nell’ambiente. E così, a parte qualche consiglio più generico, come il non essere prolissi nella lettera per la propria candidatura e il non fare ...

SirDistruggere : Quando si hanno dei dubbi su qualcosa basta vedere come si è espressa nel merito Radio Maria e fare l’opposto. Ad e… - old_marlet : La regola d'oro delle 10 P: Prima Pensare Poi Parlare Parole Poco Pensate Provocano Parecchie 'Papere' In pratic… - tedeschivola : 19enni consegnano la Regola di Vita a Mons.Delpini in Duomo che suggerisce di non accomodarsi su alcun divano della… -