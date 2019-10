La prima foto di Emma Marrone dopo l' operazione è insieme a Paola Turci | Che

“Una grande…”. Emma Marrone - la prima foto social dopo l’intervento è proprio con lei - la sua amica speciale : Emma Marrone ha annunciato ai suoi fan uno stop per problemi di salute. La cantante ha parlato apertamente coi suoi fan tramite Instagram: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato – scriveva il 20 settembre la cantante salentina su Instagram lasciando sgomenti i fan – Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per ...

Emma Marrone - la prima foto su Instagram dopo l’operazione : Emma Marrone torna su Instagram con una foto in cui sorride insieme a Paola Turci. La cantante pugliese ha superato un momento particolarmente difficile, ma ce l’ha fatta e oggi il suo sorriso è tornato, più bello che mai. Qualche settimana fa Emma aveva fatto preoccupare molto i fan, annunciando che non sarebbe stata presente a un concerto previsto a Malta a causa di alcuni problemi di salute. Il pensiero di tutti era andato alla sua ...

A San Siro è spettacolo! Vince la Juve - ma prima ancora il calcio : Higuain ancora mattatore [FOTO] : Inter-Juventus live – Il match più atteso, più desiderato e voluto. Non solo dai tifosi nerazzurri e bianconeri, ma dall’Italia, anche dal mondo. Sold out e record d’incassi a San Siro per il derby tricolore per eccellenza. prima contro seconda, distanziate da due punti. L’Inter degli ex Conte e Marotta, la nuova Juve di Sarri. Gara non ancora determinante per il prosieguo del torneo, sicuramente significativa per ...

Risultati Serie B - 7^ giornata : prima gioia per la Juve Stabia - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo nel campionato cadetto. Prende il via la settima giornata. Il Perugia torna alla vittoria contro il Pisa, pareggio nella sfida tra Cosenza e Venezia, gol e spettacolo tra Livorno e Chievo, finisce con il pirotecnico 3-4, vola il Crotone che supera davanti al pubblico amico l’Entella, colpo del Benevento che vola in vetta dopo il successo contro lo Spezia, colpaccio della Juve Stabia contro ...

Carlo e Camilla in The Crown 3 - la prima foto in coppia per Josh O’Connor ed Emerald Fennell : Il primo incontro di Carlo e Camilla in The Crown 3 sarà uno dei momenti fondanti della trama della stagione, soprattutto perché aprirà una storyline destinata ad avere i ben noti sviluppi: il terzo capitolo della saga dei Windsor raccontata da Peter Morgan per Netflix, in arrivo il 17 novembre sulla piattaforma, presenterà al pubblico oltre alla Regina Elisabetta interpretata dal premio Oscar Olivia Colman anche un giovane Carlo e la donna che ...

Terminate le riprese di Sabrina 3 su Netflix - breve pausa prima di tornare sul set per la quarta stagione? (foto) : La produzione di Sabrina 3 su Netflix ha ufficialmente chiuso i battenti. Con un post, pubblicato dalla Hollywood North Buzz, il cui scopo è quello di informare i fan sugli spostamenti degli attori e sulle riprese intorno l'area di Vancouver, si apprende che le riprese della terza stagione si sono concluse. Non ci sono ancora dettagli sul rilascio dei nuovi episodi, ma è certo che nel finale vedremo qualcosa di interessante. Da alcune foto ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Due angeli osserveranno dal cielo gli azzurri in gara : lo scatto dell’Italia prima della partenza è commovente [FOTO] : La Nazionale italiana di Ciclismo supportata da due angeli speciali durante la prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2019 E’ iniziata questa mattina la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Ciclismo 2019. I ciclisti stanno affrontando un percorso tosto e durissimo, sotto la pioggia incessante dello Yorkshire. Occhi puntatissimi sugli azzurri di Cassani, che avranno due angeli speciali a proteggerli ed aiutarli dal ...

Fiorentina-Sampdoria - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa e Ribery trascinano i viola alla prima vittoria [FOTO] : Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb – La Fiorentina trova la prima vittoria in campionato. Battuta la Sampdoria per 2-1 con le reti di Pezzella e Chiesa, a nulla serve il gol di Bonazzoli. Bene la difesa viola e i due “attaccanti” Chiesa e Ribery. Malissimo, ancora una volta, Murillo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb Fiorentina (3-5-2): Dragowski ...

Al Salone Nautico di Genova presentata la prima barca del mondo totalmente trasparente [FOTO e VIDEO] : “Questa lancia è la prima in assoluto nel mondo realizzata in policarbonato totalmente trasparente. Questo ci rende davvero fieri perché siamo riusciti a realizzare per la prima volta in Italia un prodotto ad alto tasso innovativo-tecnologico con queste peculiarità tecniche e strutturali molto importanti. È molto resistente, è molto robusta ed è trasparente ed offre una visione totalmente trasparente e immersiva nell’ambiente marino”, ...

Certificato dal TENAA l’OPPO K5 : immagini e foto in anteprima : Potremmo essere in procinto di assistere alla presentazione del nuovo smartphone OPPO K5, contraddistinto dal nome in codice 'PCNM00'. Il dispositivo è stato di recente Certificato dal TENAA, così come riportato da 'gizmochina.com', e dovrebbe accompagnarsi con uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), oltre che ad essere spinto da un processore octa-core da 2.2GHz (presumibilmente uno Snapdragon 730G). ...

Si sposa due volte e posta le foto del viaggio di nozze - la prima moglie le vede e accade qualcosa di incredibile : Un uomo, Richard Leon Barton Jr aveva sposato una donna da cui non aveva mai divorziato. I due si erano però lasciati e l’uomo, con il tempo aveva conosciuto un’altra donna di cui si era innamorato. Era così tanto convinto della scelta che aveva deciso di sposarsi. Dopo il matrimonio era andato in luna di miele alle Grandi Cascate in Michigan.e aveva scattato, insieme alla nuova moglie tante foto. Tra le tante foto alcune ne aveva messe sui ...

Temptation Island Vip 2019 - Tina Cipollari contro Er Faina : le foto social con le corna del “Cervo a primavera” : Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne”, è una appassionata spettatrice del reality settembrino di casa Mediaset, “Temptation Island Vip 2019”. Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi, ha avuto fra i protagonisti (fino all’ultima puntata) “Er Faina”, al secolo Damiano Coccia. Entrato con la fidanzata Sharon Macrì, Damiano, che deve la sua fama proprio alla parodia su Youtube del programma, ha subito sentito la sua mancanza. ...

Pd : Cuperlo posta foto con Renzi e Civati a primarie - ‘m’hanno rimasto solo’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “M’hanno rimasto solo…”. Lo scrive Gianni Cuperlo su Fb postando una foto delle primarie per la segreteria Pd quando da candidato si confrontò con Matteo Renzi e Pippo Civati. E su ques’ultimo aggiunge: “Ps …e mi piacerebbe che Pippo tornasse…”. L'articolo Pd: Cuperlo posta foto con Renzi e Civati a primarie, ‘m’hanno rimasto solo’ ...

Anteprima foto Huawei Mate 30 Pro - Mate 30 e Mate 30 Lite : Huawei ha programmato un evento speciale il 19 settembre in cui verranno annunciati gli smartphone top di gamma più attesi dell'azienda, ovvero Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro.