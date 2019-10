La nuova Google Fotocamera è qui | pronta al download dal Play Store | ecco le tante novità

Google Assistant riceve una nuova scheda “Esplora” per scoprire tutte le azioni : La scorsa settimana Google ha riprogettato la scheda per esplorare le azioni di Google Assistant che ora è presente nel feed degli aggiornamenti sotto l'intestazione "Tieni traccia di tutto" insieme a viaggi, ordini recenti di Gmail ed elenchi azionari ed è intitolata "Altre cose che puoi fare con Google Assistant". L'articolo Google Assistant riceve una nuova scheda “Esplora” per scoprire tutte le azioni proviene da TuttoAndroid.

La sezione Google nelle Impostazioni ora è tutta nuova con questo look : L’anno scorso è stato introdotto un nuovo look per la pagina dell’account Google all’interno del menu Impostazioni dei telefoni Android, portando con sé un nuovo layout centrato e caratteri aggiornati. Di recente diversi utenti hanno segnalato di visualizzare una versione aggiornata della sezione “Google” con un design studiato per corrispondere a quello usato per l’account. Ecco la sezione in questione nel ...

Google “scivola” nuovamente sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

La nuova giacca smart di Levi’s con Google : Levi’s Trucker Jacket con Jacquard by Google nella versione Sherpa A due anni dal lancio negli Stati Uniti della prima giacca smart (la Commander Trucker Jacket), Levi’s e Google rinnovano la collaborazione con il lancio della Levi’s Trucker Jacket con Jacquard by Google. “Lo scopo è sempre lo stesso”, afferma Paul Dillinger, vice presidente responsabile per l’innovazione di Levi Strauss: “Vogliamo dare al nostro cliente un ...

Pulizia garantita per il Google Play Store con la nuova sezione : aggiornamento server : Risulta sempre molto seguito il Google Play Store, come dimostra l'ultimo accorgimento integrato dal team di sviluppo. Se tendete a partecipare a programmi beta con una certa frequenza, o comunque ad essere molto partecipi all'interno dello Store digitale del colosso di Mountain View, la funzionalità che stiamo per descrivervi potrebbe fare al vostro caso. Come riportato da 'androidpolice.com', nelle impostazioni del Google Play Store, più ...

Google Chrome consentirà di eliminare gli annunci promozionali nella pagina nuova scheda : Il team di Google Chrome ha pensato ad una semplice soluzione per consentire agli utenti di impedire al browser di mostrare annunci nella Nuova scheda L'articolo Google Chrome consentirà di eliminare gli annunci promozionali nella pagina Nuova scheda proviene da TuttoAndroid.

Equinozio d’autunno 2019 - oggi finisce l’estate : un doodle di Google celebra la nuova stagione : L’estate è ufficialmente finita. oggi, lunedì 23 autunno, cade infatti l’Equinozio d’autunno che segna l’inizio ufficiale della nuova stagione. Il termine Equinozio deriva dalle parole latine ‘‘aequus’, che significa uguale, e ‘nox’, notte. Il 23 settembre è una data particolare nella quale, spiegano gli astrofili, “la durata del giorno è uguale a quella della notte. Il disco del Sole resta, cioè, lo stesso ...

Google Maps inizia a testare la navigazione in incognito e una nuova modalità a piedi : Dopo quanto anticipato durante il Google I/O 2019 la modalità di navigazione in incognito di Google Maps è finalmente in fase di test per un gruppo limitato di utenti, assieme a una nuova modalità di navigazione a piedi che riduce la frequenza con cui bisogna guardare lo smartphone. L'articolo Google Maps inizia a testare la navigazione in incognito e una nuova modalità a piedi proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ha ora una nuova voce - anche in Italia : Google sta rilasciando una nuova voce in nove lingue, tra cui anche l'Italiano, ma senza indicazioni di genere, a cui è stato preferito un colore. L'articolo Google Assistant ha ora una nuova voce, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 77 è in roll out per Android con una nuova pagina Download e altre novità : Dopo la versione per Mac, Windows e Linux, Google Chrome 77 Android ora è disponibile anche per Android con modifiche alla pagina Download e una più ampia disponibilità della condivisione di una pagina. L'articolo Google Chrome 77 è in roll out per Android con una nuova pagina Download e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel - in vista del lancio dei Pixel 4 : Da Google arriva una nuova campagna pubblicitaria dedicata agli smartphone della gamma Pixel e chiamata "Switch to Pixel". Guardiamo insieme i suoi video L'articolo Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel, in vista del lancio dei Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

La nuova beta di Google Podcasts preannuncia l’arrivo di alcune modifiche grafiche : Dall'ultima versione beta di Google Podcasts arriva la conferma che è in preparazione un importante rinnovamento grafico basato su Material Theme L'articolo La nuova beta di Google Podcasts preannuncia l’arrivo di alcune modifiche grafiche proviene da TuttoAndroid.

Che cosa guardare in TV? Ora ve lo suggerisce Google con una nuova feature : Fino a pochi anni fa scegliere cosa guardare in televisione poteva essere un trauma. Con tutti i canali disponibili c’era così tanta scelta che risultava difficile trovare effettivamente qualcosa da consumare con piacere e allora via che ci si affidava ai suggerimenti degli amici o di qualcun altro. Passano gli anni, la tecnologia cambia, ma […] L'articolo Che cosa guardare in TV? Ora ve lo suggerisce Google con una nuova feature ...

Google ambigua sul futuro di Android Auto su smartphone : “presto una nuova app” : "Nelle prossime settimane pubblicheremo nel Play Store un'app separata chiamata Android Auto for Phone Screens", scrive Google L'articolo Google ambigua sul futuro di Android Auto su smartphone: “presto una nuova app” proviene da TuttoAndroid.