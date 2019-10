La morte di Rosy Abate | la rivolta dei fan fa rimettere mano al montaggio

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 7 ottobre 2019)muore? Forse sì, forse no. Da quando si è sparsa la voce che la regina di Palermo, interpretata da Giulia Michelini, potrebbe morire nell’ultima puntata della seconda stagione a lei dedicata e in programma per venerdì 11 ottobre su Canale 5, i fan si sono mobilitati per chiedere che la storia non si chiuda in questo modo. D’altronde il promo vedecolpita da un proiettile sparato presumibilmente dal nemico Antonio Costello, e anche Vittorio Magazzù, che interpreta Leonardo, il figlio di, ospite a Verissimo ha spoilerato che uno dei protagonisti perderà la vita.2, le immagini della seconda serie con Giulia Michelini Giulia Michelini èPaola Michelini è ReginaVittorio Magazzù è Leonardo, figlio diMaria Vera Ratti è NinaDavide Devenuto e Vincenzo De Michele (Costello e ...

fisco24_info : Mail bombing per salvare Rosy Abate, Valsecchi rimonta il finale : Il produttore inondato di messaggi dopo le indi… - akissbeforealie : RT @martaxxofficial: vabbè il fatto che muoia qualcuno in Rosy Abate non è una novità, il problema è che la morte più quotata è quella di R… - VittorioSantor : @pep_qui Beh...dopo tutto quel che ha passato Rosy, sarebbe una morte proprio stupida. -