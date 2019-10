La mamma di Nicholas Green | «Mio figlio vive negli italiani»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La storia diLa storia diLa storia diLa storia diSono passati 25 anni dal giorno in cui, bambino americano di 7 anni, fu colpito a morte durante una sparatoria, dopo un tentativo di sequestro e furto dell’auto su cui viaggiava con i genitori, sulla Salerno – Reggio Calabria. Era il nel 1994. Gli organi del bimbo furono trapiantati a sette pazientigravemente malati: i nomi dei riceventi, le loro foto e le storie della loro guarigione, quando erano ormai prossimi alla morte, sono stati trasmessi in tutto il mondo. Solo allora milioni di persone si sono rese conto, per la prima volta, che cuore, reni, fegato e altri organi che altrimenti sarebbero finiti sepolti in una bara, potevano servire a restituire vita e salute a pazienti, molti dei quali bambini, per i quali restavano ormai poche speranze. Il ...

