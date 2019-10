La gag di Rovazzi con Will Smith | che infiamma la Rete e qualcuno prende per vera

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Gemini Man: la trasformazione diGemini Man: la trasformazione diGemini Man: la trasformazione diGemini Man: la trasformazione diGemini Man: la trasformazione diGemini Man: la trasformazione diLe probabilità che Fabiosi trovassero nella stessa camera d’albergo nel giorno dell’anteprima di Gemini Man, il nuovo film di Ang Lee che vede l’attore interpretare sé stesso da giovane e da maturo, erano pressoché pari a zero. Eppure allo youtuber la fortuna cade dal cielo come una tegola di terracotta e il risultato è un esilarante video in cui l’improbabile coppia si lava i denti con lo stesso spazzolino e guarda la televisione a letto, indecisa fra un programma americano e un documentario di Alberto Angela. Naturalmente si tratta di una gag preparata daproprio in occasione ...