La Corte di Cassazione ha negato gli arresti domiciliari a Giovanni Brusca | il mafioso

Strage di Erba - Cassazione : “Corte di appello fissi udienza per esaminare nuovi accertamenti” : Gabriele Laganà Per un vizio di forma, è stata accolta l’istanza della difesa dei coniugi Romano, condannati all’ergastolo per la Strage di Erba Si potrebbe riaprire il caso sulla Strage di Erba. Per un vizio di forma, la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, entrambi condannati all’ergastolo, di trasmettere alla Corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti. Lo scorso ...

La Cassazione ha chiesto che la Corte d’assise di Como fissi un’udienza per valutare se possano essere avviati o no nuovi accertamenti sulla strage di Erba : La Cassazione ha accolto il ricorso dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi – condannati all’ergastolo per l’omicidio di quattro persone l’11 dicembre del 2006 a Erba, in provincia di Como – e ha chiesto alla Corte d’assise di Como di fissare

Concorsi Corte Suprema di Cassazione - Parlamento Europeo e Mef : cv entro settembre : Al momento la Corte Suprema di Cassazione, il Parlamento Europeo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno divulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di differenti profili altamente preparati come i laureati in giurisprudenza, gli uscieri parlamentari e i dirigenti, da immettere nei propri organismi situati sul territorio italiano. Bandi di Concorso a settembre È in corso una selezione per 60 tirocini formativi ...

La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario : La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario, da cui si è separato nel 2012. La notizia è stata data da Radiocor, l’agenzia stampa del gruppo del Sole 24 Ore.