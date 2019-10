Fonte : wired

(Di lunedì 7 ottobre 2019) (foto: Elyse Samuels/The Washington Post via Getty Images) Il governatore dellaGavin Newsom ha firmato dueche rappresentano un’importante frontiera nella lotta ai, i video che mostrano persone vere nell’atto di fare o dire cose inventate con un’accuratezza che non permette di carpirne la falsificazione. La prima criminalizza chi pubblica video o immagini manipolate dei politici con l’intento di screditarli nei 60 giorni che precedono un’elezione che li vede coinvolti. La seconda, invece, permette a chi si ritrova suo malgrado protagonista di un filmino hard, pur non avendone mai girato uno, di fare causa all’autore del. Marc Berman, un deputato dell’assembleana, ha detto che questi provvedimenti sono importanti perché gli elettori “hanno il diritto di sapere quando un video, un audio o un’immagine che ...

MilanoCitExpo : La California ha due nuove leggi contro i deepfake #DipartimentoInnovazioneTecnologia - PeterNHerold : Uno studio dell'Università della California durato 25 anni conferma che crescere con due mamme (o papà) non ha ness… - Mel0nella : In colpevole ritardo, piango i due anni senza il leggendario 'Mad Hatter' del r&r. Missing. Tom Petty, 2 ottobre 20… -