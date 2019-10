Joker salverà l’anima perduta della sinistra

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019)può aiutare laitaliana a ritrovare l’anima. Il capolavoro cinematografico di Todd Phillips è un film molto politico e sociale, lontano anni luce dai classici cinecomics basati sui fumetti di Dc e Marvel. È un film che parla al mondo occidentale, Italia compresa, di come le diseguaglianze economico e sociali, lo smantellamento del welfare e il degrado ambientale siano il principale pericolo per le democrazie rappresentative evolute, una sorta di brodo di coltura dove istintivamente si sviluppano pulsioni populiste e sovraniste che ineluttabilmente sfociano in violenze e derive autoritarie. La pellicola, insomma, sembra quasi un ultimo metaforico grido d’allarme contro lo spietato darwinismo sociale che fenomeni come la globalizzazione e la rivoluzione digitale hanno contribuito a rendere ancora più insopportabile per le ...

