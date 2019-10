Inter-Juventus | le reazioni social dei bianconeri alla vittoria | da Dybala a Cristiano

Inter-Juventus - otto cose che ci ha detto il Derby d’Italia : i bianconeri sono ancora la squadra da battere : Inter-Juventus è stato lo spot perfetto del momento che sta vivendo il calcio italiano. Il nostro campionato è in crescita e lo è già dallo scorso anno. L’arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo era stato il primo segnale che qualcosa stava cambiando. Ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Una partita dai ritmi serrati, da calcio inglese. Non a caso in panchina c’erano due tecnici che il calcio britannico lo hanno ...

Inter-Juventus - Conte sincero dopo il Derby d’Italia : “orgoglioso dei ragazzi! La Juve è di un’altra categoria” : Antonio Conte orgoglioso dei suoi uomini nonostante la sconfitta dell’Inter contro la Juventus: le parole del tecnico nerazzurro dopo il Derby d’Italia Serata amara per l’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri hanno incassato oggi la prima sconfitta stagionale in Serie A, dopo sei vittorie consecutive, contro la Juventus di Maurizio Sarri, nel Derby d’Italia. “Era una partita importante. Abbiamo perso, mi ...

Inter-Juventus - Sarri non si monta la testa : “il sorpasso in classifica è poco significativo” : Maurizio Sarri si congratula con i suoi giocatori dopo la vittoria della Juventus sull’Inter nel Derby d’Italia E’ la Juventus a festeggiare per la vittoria del Derby d’Italia: i bianconeri hanno trionfato sull’Inter 1-2 grazie alle reti di Dybala ed Higuain. Soddisfatto del lavoro dei suoi giocatori in campo, Maurizio Sarri ha così commentato la vittoria di questa sera: “il sorpasso in classifica è poco ...

Inter - la realtà di Conte : “La Juventus è di un’altra categoria” : “Era una partita importante. Abbiamo perso, mi dispiace. Complimenti a loro. Non ci dobbiamo paragonare alla Juventus, che è di un’altra categoria. Noi dobbiamo ridurre il gap che è importante”. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte parla così a Sky Sport dopo la sconfitta Interna dei suoi. “Abbiamo pagato l’infortunio di Sensi e nel momento in cui è uscito abbiamo perso il filo del discorso. Non ...

Inter-Juventus - Higuain decisivo : “io in panchina? Decisione del mister - ma quando sono entrato…” : Gonzalo Higuain commenta la vittoria della Juventus sull’Inter nel derby d’Italia: le parole del calciatore argentino sono Dybala ed Higuain gli uomini decisivi per la Juventus nel Derby d’Italia: i due calciatori argentini hanno regalato ai bianconeri la vittoria contro l’Inter, che permette alla squadra di Sarri di volare al primo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. Marco ...

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Inter-Juventus 1-2 - Higuain gela San Siro - bianconeri al comando! : Pagelle 7 giornata- Tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45. Occhio alla sfida tra Genoa e Milan. Rossoneri costretti […] L'articolo Pagelle e Highlights 7^ giornata: Inter-Juventus 1-2, Higuain gela San Siro, bianconeri al comando! ...

L'Inter cade con la Juventus 1-2 - le pagelle : bene Lautaro e Ronaldo : Il posticipo della settima giornata di Serie A allo stadio Meazza tra Inter e Juventus si chiude sul risultato di 1-2 con i gol di Dybala, Lautaro Martinez su rigore e di Higuain nel finale. Bianconeri ora in testa alla classifica con 19 punti, a +1 proprio sui nerazzurri. Ora ci sarà la sosta e, dunque, si tornerà in campo tra due settimane. L'Inter giocherà al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 20 ottobre alle ore 12:30. La Juventus, ...

Dybala-Higuain - Inter ko! Alla Juventus il Derby d’Italia dei record : Conte sconfitto alla prima da ex : Dybala ed Higuain decisivi per la Juventus: i nerazzurri si prendono il Derby d’Italia e la vetta della classifica di Serie A Spettacolo unico questa sera al Meazza: la sfida tra Inter e Juventus ha rispettato tutte le aspettative. Il Derby d’Italia dei record, con 6.6 milioni di incasso, il più alto della storia della Serie A, ha incoronato regina la Juventus di Sarri. Dopo 94 minuti di gioco sono stati infatti i bianconeri a ...

Inter-Juventus 1-2 : Higuain firma il sorpasso. I bianconeri mandano ko l’ex Conte per la prima volta e tornano primi in classifica : Vittoria e sorpasso. Gonzalo Higuain firma il gol del 2-1 contro l’Inter che vale il primo ko in campionato per Antonio Conte e il Contestuale primato in classifica dei bianconeri. L’ex attaccante di Napoli e Milan, entrato pochi minuti prima, batte Handanovic a chiusura di un’azione ricamata dalla Juventus. I bianconeri battono così l’Inter, orgogliosa fino agli ultimi minuti e capace di giocare – almeno nel primo ...

Inter-Juventus 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Lukaku bradipo - Higuain decisivo [FOTO] : Inter-Juventus, LE pagelle DI CalcioWeb – La Juventus fa suo il Derby d’Italia e scavalca l’Inter. A San Siro, una grande partita, finisce 1-2. A segno Dybala dopo 4′, pari di Lautaro Martinez su rigore al 18′, decide Higuain all’80’. Benissimo il tridente bianconero, ma anche Pjanic, Lautaro Martinez e Brozovic i migliori tra i nerazzurri. In alto la FOTOGALLERY. Inter-Juventus, LE pagelle DI ...