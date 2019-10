Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019)– Continua il percorso netto delin Premier League, la squadra di Klopp è la netta favorita alla vittoria finale, le ultime ore sono state invece di preoccupazione per le condizioni dell’attaccante, uscito malconcio dalla sfida di campionato contro il Leicester. Gli ultimihanno confermato per il calciatore una distorsione alla caviglia, l’egiziano è in dubbio per il big match del 20 ottobre contro il Manchester United, come riportano i media inglese c’è fiducia per il recupero per la sfida contro Pogba e compagni.è stato colpito alla caviglia da Hamza Choudhury e non sarà convocato per l’amichevole dell’Egitto del 4 ottobre contro il Botswana. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

CalcioWeb : Infortunio #Salah, l'esito degli accertamenti per l'attaccante del Liverpool - _SiGonfiaLaRete : #Salah, infortunio alla caviglia: le sue condizioni - zazoomnews : Infortunio Salah ore di ansia in casa Liverpool: i dettagli - #Infortunio #Salah #ansia #Liverpool: -