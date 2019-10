Infortunio Criscito | gli aggiornamenti sulle condizioni del capitano rossoblu

LIVE Genoa-Milan 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Reina salva su Lerager - brutto Infortunio per Criscito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ In questa fase della partita Piatek si trova da solo contro i tre difensori del Genoa. 17′ Strepitoso lancio di Ghiglione dalla destra per Pinamonti sulla sinistra, esce Reina che spazza prima dell’arrivo della punta. 15′ Schone punizione dalla destra mette in mezzo, ma non trova la testa di Romero per un ottimo anticipo di Romagnoli. 13′ Partita che si sta ...