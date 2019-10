Incidenti in Montagna | soccorso escursionista rimasto bloccato nel Biellese

Incidenti Montagna : due interventi per eliambulanza del 118 a L’Aquila e Pescara : Ha accusato un malore e dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro ha perso i sensi e si è accasciato a terra. È accaduto a un 68enne di Scoppito impegnato da stamane nel servizio Catering allestito in località Piani di Pezza, nel territorio di Ovindoli in occasione di un noto raduno di Endurance. L’uomo, trovato dai soccorritori in stato di semi coscienza, dopo che l’allarme al 118 è scattato grazie ad alcune persone che lo hanno ...

Incidenti in Montagna : ritrovato il corpo del cercatore di funghi disperso nel Torinese : I tecnici del Soccorso alpino piemontese hanno ritrovato il corpo senza vita di un cercatore di funghi del Torinese, disperso nei boschi di Cumiana. A denunciare il mancato rientro erano stati nel pomeriggio di ieri i familiari che non avevano più notizie dell’uomo da venerdì sera. I carabinieri hanno individuato l’automobile parcheggiata e da lì sono scattate le operazioni di ricerca, alle quali hanno partecipato vigili del fuoco, ...

Incidenti in Montagna : ritrovato il corpo del cercatore di funghi disperso nel Torinese : I tecnici del Soccorso alpino piemontese hanno ritrovato il corpo senza vita di un cercatore di funghi del Torinese, disperso nei boschi di Cumiana. A denunciare il mancato rientro erano stati nel pomeriggio di ieri i familiari che non avevano più notizie dell’uomo da venerdì sera. I carabinieri hanno individuato l’automobile parcheggiata e da lì sono scattate le operazioni di ricerca, alle quali hanno partecipato vigili del fuoco, ...

Incidenti in montagna : morto escursionista colto da malore sul Lavaredo : Un escursionista è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero numero 101 che dal Rifugio Auronzo porta al Lavaredo ed è deceduto. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. All’uomo, A.L., 59 anni, di Bagno a Ripoli (FI), sono state subito praticate le manovre di rianimazione dai presenti e dal personale del Rifugio, ai quali sono poi subentrati medico e infermiere dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ...

Incidenti in montagna : oltre 250 morti nel 2019 - soprattutto escursionisti : Valanghe ma soprattutto cedimenti di appigli alla roccia e improvvise disattenzioni, sono le cause principali degli Incidenti anche con esito mortale, sulle montagne italiane, in particolare sulle Alpi, con un drammatico bilancio che parla di oltre 250 vittime finora nel 2019. L’ultimo incidente è quello del 13 settembre, quando sono stati recuperati i corpi di due alpinisti sulle Pale di San Martino, nel Trentino orientale. A perdere la ...

Incidenti Montagna - dispersi da ieri : morti due escursionisti in Piemonte : I corpi privi di vita di due anziani di nazionalità belga sono stati trovati questa mattina dai vigili del fuoco e dal personale del Soccorso Alpino nei pressi di Rassa, localita’ della Valsesia (Vercelli). Le ricerche della coppia dispersa erano in corso da ieri sera con l’ausilio dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Le salme sono state individuate dopo lunghe ricerche in una zona impervia, e recuperate dall’elisoccorso ...

Incidenti in Montagna : escursionisti bloccati in alta Valle Soana - recuperati nella notte : recuperati i due escursionisti – un 30enne e un 42enne – rimasti bloccati ieri in alta Valle Soana: il soccorso alpino li sta portando a Valle. Sono entrambi in buone condizioni di salute. L’allarme è scattato ieri sera, quando i due, dalla Cima Fer (2.600 metri di altezza), non sono più riusciti a fare ritorno a Valle. Le squadre hanno impiegato oltre tre ore di salita per raggiungerli, dovendo compiere l’ultimo tratto ...

Incidenti in Montagna : scivolano in scarpata nel Veronese - salvati dal Soccorso Alpino : Due persone sono state tratte in salvo dal Soccorso Alpino di Verona allertato nella tarda serata di ieri dalla Centrale del 118: sono scivolate a una quarantina di metri in una scarpata a Roncà. Due fratelli, di 31 e 29 anni, di Arzignano (VI), hanno bucato una gomma della macchina: sono scesi e si sono incamminati lungo la piccola strada in collina, finché uno è scivolato sul ciglio per alcuni metri, cadendo da un salto di una decina e ...

Incidenti Montagna : 61enne muore cadendo durante un’escursione : Un uomo di 61 anni è morto nella zona del rifugio Tre Pizzi, sopra Roncobello, nel Bergamasco. Pare che l’uomo si trovasse in zona per un’escursione quando è scivolato per diversi metri. Le cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l’elicottero del 118 e il Soccorso alpino. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto a causa della caduta. L'articolo Incidenti montagna: 61enne muore cadendo durante ...

Incidenti in montagna : trovato senza vita un giovane escursionista in Val Sorda : Dopo ore di ricerche è stato trovato senza vita il giovane escursionista per il cui mancato rientro ieri in tarda serata era scattato l’allarme. Erano le 23 quando il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla Centrale operativa del 118 su segnalazione dei familiari di G.P., 27 anni, di Pegognaga (MN), che stava passando una settimana di vacanza sul Lago di Garda, era partito in mattinata per un’escursione da solo e aveva ...

Incidenti in montagna : morto alpinista precipitato sul Cervino : E’ deceduto l’alpinista precipitato, oggi, sulla parete Cheminee del Cervino. Il corpo dell’uomo, di nazionalita’ polacca, e’ stato portato dagli uomini del Soccorso Alpino a Cervinia. Anche il compagno che era con lui, rimasto illeso, e’ stato accompagnato a Cervinia. L'articolo Incidenti in montagna: morto alpinista precipitato sul Cervino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti Montagna - precipita sul Cervino : soccorso difficile : Un alpinista polacco di 56 anni è precipitato sul versante italiano del Cervino per almeno 200 metri. La scarsa visibilità impedisce al momento all’elicottero dei soccorsi di raggiungerlo e di constatare le sue condizioni. L’alpinista è caduto dalla parete chiamata ‘Chemine’e’, passaggio obbligato per raggiungere il bivacco Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota. Qui è stato portato il suo compagno di scalata, ...

Incidenti Montagna - donna si infortuna : recuperata dal Cnsas : Una escursionista originaria dell’India si e’ infortunata oggi pomeriggio mentre scendeva lungo la pista da sci del Monte Siera in Friuli, a circa 1.400 metri d’altitudine. Sul posto sono giunti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Sappada, dopo essere stati allertati da un paesano che ha notato la donna ferita, assistita dal marito. I soccorritori l’hanno raggiunta risalendo la pista con il ...

Incidenti Montagna - morti due alpinisti : 21.12 Un alpinista francese di 53 anni è morto, dopo essere precipitato dalla Ferrata del Marmol, sulle montagne bellunesi. Era partito dal Rifugio Settimo Alpini con altri sei connazionali. Arrivati in cima alla Schiara, avevano iniziato la discesa sulla ferrata Marmol quando, in un tratto esposto, l'uomo è caduto nel vuoto. Un altro alpinista è morto sulla Cima Ovest di Lavaredo (Bolzano), colpito da un masso staccatosi dalla parete.