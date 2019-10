Incidente durante volata finale | muore ciclista 22enne

Ciclismo – Giovanni Iannelli in gravi condizioni : Incidente durante la volata - cade e sbatte violentemente la testa : Grave incidente durante l’ultima tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti: Giovanni Iannelli cade in volata e sbatte contro un parapetto in cemento, è in gravi condizioni Ill finale del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti è stato tristemente tragico. durante la volata dell’ultima tappa, Giovanni Iannelli è caduto a tutta velocità, sbattendo violentemente contro un parapetto in cemento. Il 22enne della Hato Green ...

Morto Sergio Mascheroni - ex preparatore del Milan di Ancelotti : «Incidente durante battuta di caccia» : Tragedia per il Crotone calcio, ma anche per Milan e Foggia: Sergio Mascheroni, preparatore atletico della squadra calabrese di Serie B, e nello staff tecnico del Milan di Carlo Ancelotti, è Morto oggi a 43 anni per una tragica fatalità durante una battuta di caccia sulle montagne della Valle Antrona, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola. Mascheroni sarebbe precipitato in un canalone per una quarantina di metri: con lui ...

Incidente a Mesagne - 14enne travolto dalla porta durante una partita a calcio : è grave : Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato travolto da una delle porte del campo di calcio comunale di Mesagne. Soccorso da una equipe del 118, all’adolescente è stato diagnosticato un trauma craniofacciale. Sulle dinamiche dell'Incidente in corso accertamenti della polizia.Continua a leggere

Francia - fa sesso durante un viaggio d'affari e muore. Sentenza senza precedenti : "Incidente sul lavoro" : Come si apprende dal sito Euronews, la La Corte d'Appello di Parigi ha emesso una Sentenza senza precedenti. "Il sesso fa parte della normale vita quotidiana", questa la motivazione con la quale la Corte ha riconosciuto come "incidente sul lavoro", la morte di un manager francese colto da infarto me

Nina Moric - Incidente in barca durante le vacanze in Malesia e dopo il batterio mangia-carne : «Qualcuno mi sta gufando» : Ancora una disavventura nell'estate di Nina Moric. L'ex modella croata ha raccontato su Instagram di aver avuto un brutto incidente in barca in Malesia. Solo poche settimane fa era stata...

F2 – Incidente shock a Spa : la reazione di Hamilton durante le interviste [VIDEO] : La reazione di Lewis Hamilton allo spaventoso Incidente di Formula 2: il britannico preoccupato per le condizioni dei piloti coinvolti Da Spa arrivano notizie shock: il 22enne pilota francese, Anthoine Hubert, è morto dopo il tragico Incidente di questo pomeriggio avvenuto poco dopo il primo giro di gara-1 di Formula 2 in Belgio. Uno schianto spaventoso, che ha subito allarmato tutti per le condizioni dei piloti coinvolti. Gara cancellata ...

Formula 2 - grave Incidente durante il Gran Premio del Belgio : coinvolti tre piloti. Gara cancellata : E’ stato fermato dopo poco più di un giro il Gran Premio del Belgio di Formula 2. La Gara è stata interrotta in seguito a un grave incidente che ha coinvolto il giapponese Marino Sato (Campos Racing), lo statunitense Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team) e Anthoine Hubert (BWT Arden) nel primo settore del secondo giro. C’è apprensione per la condizione dei piloti. La Gara è stata definitivamente cancellata. L'articolo Formula 2, ...