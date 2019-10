In Roswell New Mexico 2 un membro del cast originale e una reunion | lo spin-off incontra

Roswell - New Mexico : Jason Behr di Roswell si unisce al cast - operazione nostalgia : Mentre negli Stati Uniti sta per cominciare quella che ABC ha rinominato la Settimana delle Stelle del Passato "Star From The Past Week" con incursioni dal passato nelle serie in onda come Hollie Marie Comb e Alyssa Milano in Grey's Anatomy, ecco che anche The CW si lascia contagiare dalla nostalgia, portandola addirittura a un livello superiore.Durante un panel al Comic-Con di New York è stato annunciato infatti che nella seconda stagione di ...

Svelata la trama di Roswell New Mexico 2 : la moglie di Stephen Amell nel cast : Mentre Stephen Amell festeggia il suo ritorno a casa e alla famiglia dopo quest'ultima stagione di Arrow, la moglie ha trovato un posto nel cast di Roswell New Mexico 2 e, quindi, sbarcherà presto a Vancouver. Cassandra Jean Amell è l'ultimo acquisto della serie tv The CW e ha ottenuto addirittura un posto come regular nei nuovi episodi in onda nel 2020, nella seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta THR, Cassandra Jean Amell ha ...

Roswell New Mexico - il reboot della serie cult del 1999 da oggi su Premium Stories : Nuove serie tv: Roswell New Mexico il nuovo drama di The CW, reboot della serie cult del 1999 andata in onda su The WB Roswell New Mexico è un reboot della serie originale del 1999 andata in onda nel 1999 nel canale americano The CW. La serie è prodotta dalla creatrice di The Vampire Diaries, Julie Plec per Warner Bros TV. Roswell, New Mexico ha debuttato in America il 15 gennaio 2019 scorso ed è stata rinnovata per una seconda stagione. In ...