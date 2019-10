Il terzo trimestre 2019 di LG vede un buon incremento di vendite

Contributi Inps colf e badanti - pagamento terzo trimestre entro il 10 ottobre : Fino a giovedì prossimo, 10 ottobre del 2019, i datori di lavoro possono mettersi in regola a livello previdenziale pagando i Contributi Inps di colf e badanti relativi al terzo trimestre del corrente anno. Ne dà notizia sul sito proprio l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale nell'elencare tutti i canali che sono attivi per effettuare il versamento....Continua a leggere

Tesla - Record di consegne nel terzo trimestre : Nel terzo trimestre dell'anno, la Tesla ha registrato nuovi Record sul fronte della produzione, degli ordini e, soprattutto, delle consegne. La Casa californiana ha, in particolare, consegnato ai suoi clienti 97 mila veicoli, con una crescita del 16% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso e dell'1,85% rispetto al precedente massimo storico raggiunto nel secondo trimestre.Deluso il mercato. Il dato è tuttavia inferiore, seppur di ...

L’utile operativo di Samsung potrebbe diminuire del 60% nel terzo trimestre 2019 : Nel secondo trimestre del 2019 il profitto di Samsung è precipitato del 56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, principalmente a causa dell’eccessiva fornitura di memorie flash NAND e chip DRAM. I semiconduttori rappresentano una parte significativa delle entrate dell’azienda e visto che i prezzi sono diminuiti, anche i profitti della società hanno registrato una contrazione. Per il terzo trimestre 2019 gli analisti ora ...

L'allarme di Confindustria : "Italia bloccata - l'economia ferma anche nel terzo trimestre" : “Nel terzo trimestre l’economia appare ancora debole, dopo che nel secondo il Pil era risultato piatto”. Lo scrive il Centro studi di Confindustria descrivendo nell’ultima congiuntura un’Italia “bloccata”. “Accanto alla conferma di alcuni segnali di miglioramento, perdura una lunga serie di dati negativi, che riflettono anche uno scenario globale non brillante e con rischi al ribasso”, ...

Germania - Bundesbank : “Il pil tedesco potrebbe contrarsi di nuovo nel terzo trimestre. Il rallentamento continua” : L’economia tedesca non dà segni di ripresa dopo la contrazione registrata nel secondo trimestre dell’anno. E potrebbe dunque entrare tecnicamente in recessione. L’avvertimento, non inatteso, arriva dalla Banca centrale tedesca. La Bundesbank nel suo rapporto mensile spiega che vista la “forte contrazione” della produzione industriale, ostacolata dalle tensioni commerciali internazionali, “l’economia potrebbe ...