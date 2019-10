Il Nobel per la Medicina va a Kaelin | Ratcliffe | Semenza

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Francesca Bernasconi I tre ricercatori, due statunitensi e un britannico, hanno scoperto come le cellule percepiscono e reagiscono alla disponibilità di ossigeno Il premio2019 per lava a William G.Jr, Peter J.e Gregg L., per le loro scoperte sull'adattamento delle cellule alla disponibilità dell'ossigeno. I ricercatori statunitensi Williame Gregge il britannico Petersono stati premiati per le scoperte sul modo in cui le cellule percepiscono e reagiscono in base alla disponibilità di ossigeno. Si tratta di un meccanismo essenziale per la vita. I tre studiosi, infatti, "hanno stabilito le basi per la nostra comprensione di come i livelli di ossigeno influenzino il metabolismo cellulare e la funzione fisiologica", ha spiegato la giuria. Le loro scoperte "hanno spianato la strada a nuove promettenti ...

Corriere : Nobel per la Medicina a Kailin, Radcliffe e Semenza - Einaudieditore : Quando si leggono in giro cose come 'Ma che ce ne facciamo del Nobel per la Letteratura?' viene da pensare a quante… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #28settembre 1928; il celebre Fratello Sir #AlexanderFleming, medico, biologo, farmacologo, scopre la… -