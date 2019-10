Il Nobel per la medicina 2019 va agli studi su come le cellule si adattano alla

La diretta del Nobel per la medicina 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=gxAT6Ah06lc Torna il tradizionale e attesissimo appuntamento di ottobre per l’assegnazione dei premi Nobel: nella mattinata di oggi si inizia, come da tradizione, con l’assegnazione dell’ambito Nobel per la medicina e la fisiologia. L’annuncio è atteso intorno alle 11:30 presso il Karolinska Institutet di Stoccolma: nel 2018, il riconoscimento più ambito dagli scienziati era stato ricevuto da James P Allison e ...

2 Nobel per la Letteratura. Greta in pole per la Pace : Saranno due i Nobel per la Letteratura assegnati quest'anno, un fatto che non accadeva da settant'anni. E quest'anno il Nobel per la Pace potrebbe riservare una sorpresa, andare alla giovanissima Greta Thunberg. Da lunedi' si apre la settimana dei riconoscimenti che premiano l'eccellenza intellettuale e umanistica. Si comincia con quello per la Medicina e la Fisiologia, a cui seguiranno nei giorni successivi quelli per la Fisica, la Chimica e la ...

Nobel per la Letteratura 2019 - i vincitori saranno due e il premio sarà “meno eurocentrico e meno maschile” : Il Nobel per la Letteratura quest’anno avrà due premiati. Giovedì 10 ottobre a Stoccolma verrà annunciato il nome del vincitore del 2019 e quello del 2018. Scelta obbligata dopo che l’autunno scorso nessun premio era stato assegnato per lo scandalo di molestie sessuali che aveva travolto l’Accademia svedese e aveva portato alle dimissioni di gran parte dei giurati. A togliere di mezzo l’imbarazzo degli accademici erano ...

Greta Thunberg è la favorita dei bookmaker per la vittoria del premio Nobel per la pace 2019 : Greta Thunberg è la favorita alla vittoria del premio Nobel per la pace 2019. Ne sono convinti i bookmaker e le agenzie di scommesse, tutti concordi nel dare le maggiori chance si successo alla 16enne diventata paladina della lotta ai cambiamenti climatici. A candidarla alcuni parlamentari norvegesi perché "il movimento di massa lanciato è un grande contributo alla pace"Continua a leggere

Martello (sindaco Lampedusa) : “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno” : Migranti, Martello (sindaco Lampedusa): “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno. Col nuovo governo qualcosa è cambiato. Con il ministero ci sentiamo quasi ogni giorno, ora ci prende in considerazione e ci chiama ogni qual volta c’è uno sbarco. C’è un segnale positivo ma l’Italia dovrebbe farsi sentire ancora di più in Europa. L’accordo di Malta non mi soddisfa ...

Clima - scioperi scolastici - panico e allarmismo : perché Greta Thunberg non merita il Nobel per la pace : Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese diventata voce e volto della lotta ai cambiamenti Climatici, è stata nominata per il Nobel per la pace. Greta ha conquistato le prime pagine dei giornali quando ha iniziato a non andare a scuola nell’agosto del 2018 per protestare davanti al Parlamento svedese, con un cartello scritto a mano che recitava “Sciopero scolastico per il Clima”. Da allora, ha ispirato gli studenti di tutto il mondo a ...

La pizza italiana protegge dalle malattie - la scoperta che merita l’IgNobel : La pizza, ma solo se prodotta e anche mangiata in Italia, ha un «ruolo protettivo» contro «malattie e morte». Una conclusione che fa indubbiamente piacere sia agli appassionati di pizza che ai pizzaioli nostrani, e che è valsa l’IgNobel a un team di ricercatori italo-olandesi. I premi alla scienza che «prima fa ridere poi fa pensare», che vengono assegnati ogni anno nel Sanders Theatre della Harvard ...

Ig Nobel per la Medicina a ricerca sulla pizza : "Se italiana - protegge da malattie e morte" : L’Italia vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina per “aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia”, si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l’Università di Harvard dedicano alle ricerche che fanno “ridere ma anche riflettere”. Tre gli articoli vincitori, pubblicati su ...

“La pizza protegge da malattie e morte - purché fatta e mangiata in Italia” : con questa improbabile ricerca va all’Italia l’Ig Nobel per la Medicina : L’Italia vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina per “aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia“, come si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l’Università di Harvard dedicano ogni anno alle ricerche che fanno “ridere ma anche riflettere”. Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da ...

Cottarelli - Zamagni e il Nobel per la Pace Yunus portano ad Assisi la "nuova" economia : Cresce l’attesa per gli incontri che si terranno martedì 3 settembre su economia e futuro sostenibile per l’evento Percorsi Assisi. Saranno l’economista Carlo Cottarelli, il premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, e il Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Stefano Zamagni, i relattori di spicco di questo evento.Nella Basilica Superiore di San Francesco, alle ore 21, si terrà la Lectio ...

Alessandro Quasimodo a Modica per ricordare il papà Nobel : Per il 118mo anniversario della nascita di Salvatore Quasimodo, ospite d'eccezione a Modica, il figlio del Nobel, Alessandro

Addio a Kary Banks Mullis - Premio Nobel per la chimica nel 1993 : Scomparso, all’età di 75 anni Kary Banks Mullis, Premio Nobel per la chimica nel 1993 per la scoperta della PCR, Polymerase Chain Reaction: è morto nella sua casa di Newport Beach, in California. L’annuncio è stato dato alla stampa dalla moglie Nancy Cosgrove. Il biochimico ha scoperto il metodo della reazione a catena della polimerasi, per ottenere elevate quantità di DNA partendo da piccole quantità iniziali: consente ...