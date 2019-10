Il Grande Fratello comanda rancore

Grande Fratello Vip rimandato ancora : problemi per Alfonso Signorini : Grande Fratello Vip slitta ancora: Alfonso Signorini parte a febbraio 2020? Doveva andare in onda entro la fine di ottobre, ma i vertici Mediaset hanno deciso di spostare la nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini all’inizio del 2020. A colpire la motivazione presentata dal Biscione per giustificare lo spostamento, anche alla luce dei risultati d’ascolto superiori alle stime previste. In sintesi, il reality show ...

Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini : svelata la data d’inizio : Grande Fratello Vip rinviato: quando andrà in onda Alfonso Signorini La nuova edizione del Grande Fratello Vip è stata posticipata al 2020. La motivazione adottata dalla rete ammiraglia del Biscione è nota. Gli ascolti superiori alle attese relativi alla prima serata hanno convinto i vertici a non sacrificare la quarta edizione del Grande Fratello Vip e, quindi, spostarlo più avanti nel palinsesto. Il portale Blogo ha svelato la data ...

Grande Fratello Vip 2020 data d’inizio svelata : le ultime anticipazioni : Grande Fratello Vip quando inizia? svelata la data, ecco le ultime anticipazioni sulla nuova edizione Quando inizia il Grande Fratello Vip? La nuova edizione è stata rimandata a inizio 2020: queste le anticipazioni degli ultimi giorni. Dopo le prime news, però, oggi sono trapelate ulteriori anticipazioni sulla data d’inizio. Non si dovrà attendere molto, gli […] L'articolo Grande Fratello Vip 2020 data d’inizio svelata: le ...

I retroscena di Blogo : Grande Fratello vip 2020 - ecco quando parte : E' di pochi giorni fa la decisione da parte di Mediaset di far slittare la data di partenza dell'edizione numero 4 del Grande fratello vip. La motivazione adotta dalla principale televisione commerciale italiana è nota. Gli ascolti superiori alle attese relativi alle prime serata del gruppo con sede a Cologno Monzese, hanno convinto i vertici di questo società a non "sprecare" il Grande fratello vip in questo autunno ma a spostarlo più in ...

Grande Fratello Vip - Dagospia lancia una bomba su Wanda Nara : "Cos'ha nell'orecchio?" : Giuseppe Candela su Dagospia ha portato alla luce un “problema” su Wanda Nara. "Cosa c’è nell’orecchio sinistro di Wanda Nara? Sui social la moglie di Mauro Icardi ha postato due scatti e un video mentre è in studio, in onda e non, a Tiki Taka. A noi non è sfuggito uno strano auricolare visibile nel

Mediaset fa slittare il «Grande Fratello Vip» al 2020 per «ascolti superiori alle stime previste». Cioè? : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Grande Fratello Vip - falsa partenza : la messa in onda slitta al 2020 : Brutte notizie per i fan del Grande Fratello Vip, una nota Mediaset ha comunicato il rinvio della messa in onda. Chi pregustava la staffetta tra Temptation Island Vip e GFVip resterà dunque a...

Grande Fratello Vip 4 - slitta la partenza : al suo posto Adriano Celentano : Tra i reality show in partenza in questa stagione autunnale 2019 vi era il Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta edizione di messa in onda. I fan attendevano con trepidazione il ritorno del fortunato reality show condotto nella anni precedenti da Ilary Blasi e quest'anno affidato nelle mani di Alfonso Signorini. Peccato, però, che proprio quest'oggi Mediaset ha diramato un comunicato stampa con il quale ha fatto sapere che il debutto del ...

Il Grande Fratello Vip slitta al 2020 - improvvisa decisione di Mediaset : Il Grande Fratello Vip slitta al 2020: l'improvvisa decisione di Mediaset è stata resa nota poco fa. Il reality, tra i più attesi dai telespettatori, avrà inizio a gennaio del prossimo anno su Canale 5, con alla conduzione Alfonso Signorini e non più Ilary Blasi come si era detto in un primo momento. In una nota Mediaset ha annunciato il rinvio del Gf Vip, che era stato previsto, secondo la presentazione del palinsesto, in autunno. Il reality ...

Grande Fratello Vip - la quarta edizione slitta all'anno nuovo : 3 reality show nel 2020 per Canale 5? : Sarà un 2020 a tutto reality per Canale 5 che, per la terza stagione consecutiva, proporrà le due versioni del Grande Fratello, la versione vip e la versione "standard" condotta da Barbara D'Urso, e l'Isola dei Famosi, confermata nonostante i risultati poco soddisfacenti dell'ultima edizione caratterizzata dalle polemiche già note (senza tener conto, ovviamente, del docu-reality Temptation Island).La particolarità, però, è che i 3 reality ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4 : l'inizio slitta ai primi mesi del 2020 : Il Grande Fratello Vip 4 non andrà in onda a partire da quest'autunno come in tanti avevano ipotizzato: una nota diramata da Mediaset, fa sapere che il reality debutterà su Canale 5 nei primi mesi dell'anno prossimo. La decisione dei dirigenti di posticipare l'inizio del format condotto da Alfonso Signorini, è da attribuire ad esigenze di palinsesto e all'ottimizzazione dei ricavi pubblicitari. Il GF Vip rinviato all'anno prossimo Chi aspettava ...

Grande Fratello Vip - l’inizio slitta di mesi : colpo di scena - i motivi : Grande Fratello Vip, colpo di scena: l’inizio slitta di mesi: il comunicato ufficiale di Canale 5 Gli affezionati al Grande Fratello Vip dovranno attendere il 2020 per vedere in onda il reality show. colpo di scena nel palinsesto di Canale 5: ad annunciarlo è stata la stessa rete ammiraglia Mediaset che ha fatto sapere di […] L'articolo Grande Fratello Vip, l’inizio slitta di mesi: colpo di scena, i motivi proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip rinviato : quando andrà in onda Alfonso Signorini : Alfonso Signorini, GF Vip rinviato: ecco perchè Lunedì 28 ottobre sarebbe dovuta partire la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma giusto poco fa ecco arrivare il clamoroso colpo di scena: la versione vip del padre di tutti i reality show è stata rinviata. Il motivo? E’ stata la stessa Mediaset a rivelarlo tramite un comunicato stampa diramato poco fa on line: “Alla luce dei risultati d’ascolto ...

Grande Fratello Vip - clamoroso colpo di scena : la notizia è ufficiale : Altro colpaccio per Alfonso Signorini. Solo qualche ora fa Dagospia ha spifferato che il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto come opinionista per il suo show la biondissima Wanda Nara. TvBlog svela anche il nome di colui che andrà ad affiancare la moglie di Mauro Icardi. Sono quattro i concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2019. Tv Blog ha svelato i nomi dei primi quattro concorrenti che, sicuramente, ...