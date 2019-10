Il formaggio ripara i danni del sale

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Anche ilpuò diventare un alleato della salute: come dimostra la ricerca di Billie Alba e del suo team della Penn State University, gli antiossidanti che contiene possono aiutare a proteggere i vasi sanguigni daicausati da elevati livelli dinella dieta. I ricercatori hanno scoperto che, quando gli adulti seguivano una dieta ricca di sodio, la funzionalità dei loro vasi sanguigni peggiorava. Ma questo effetto non si verificava quando le stesse persone, nella loro dieta, includevano quattro porzioni dial giorno. Il sodio è un minerale vitale per il corpo umano, ma in piccole dosi: quantità elevate sono associate a fattori di rischio cardiovascolare, come l'ipertensione. L'American Heart Association raccomanda non più di 2.300 milligrammi di sodio al giorno, ma la quantità ideale per la maggior parte degli adulti ...