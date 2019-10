Il fantasma di Monti e il Pd tentato dal voto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Vittorio Macioce Il Conte bis ha un problema di fiducia, non in Parlamento, ma nei rapporti umani. Il rischio è che salti tutto. Andrea Orlando, vice segretario del Pd e un tempo pezzo forte dei «giovani turchi», si è svegliato con l'idea che non si può sempre porgere l'altra guancia. È un pensiero poco cristiano, ma pure i santi perderebbero la pazienza di fronte a certi sorrisetti che arrivano da Rignano sull'Arno. Orlando ne ha parlato con il ministro Dario Franceschini e sa che Enrico Letta condivide lo stesso fastidio. Tutti e tre ritengono che il segretario Nicola Zingaretti non sia abbastanza fermo nel rintuzzare i capricci del novello fondatore di Italia Viva. «A quello lì se non gli urli in testa ti si mangia». Quello lì è Matteo Renzi. La corrente «tolleranza zero» sta davvero prendendo forma nel Pd ed è una miccia nel cuore del governo. Sono tutti quelli che non ...