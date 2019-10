Il diritto di contare | la vera storia dietro al film

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Francesca Rossi Mercoledì 9 ottobre, su Canale 5, andrà in onda in prima serata il“Ildi”, ladi tre menti brillanti, di tre donne di colore per le quali il talento matematico e la “corsa allo spazio” diventa la via per l’emancipazione Se pensiamo alla “corsa per la conquista dello Spazio” ci viene in mente un periodo storico di gravi tensioni, in cui il mondo era sostanzialmente diviso in due grandi blocchi contrapposti, quello rappresentato dagli Stati Uniti e quello legato all’Unione Sovietica. Al loro interno questi due “universi” paralleli erano caratterizzati da ulteriori attriti ben narrati in libri edi successo. Nel caso degli Stati Uniti una delle spaccature sociali più profonde era la segregazione razziale. L’uomo voleva raggiungere la Luna, visitare (e, magari, colonizzare) altri mondi. In questi obiettivi metteva tutta ...

hobidayeveryday : MERCOLEDÌ SU RAI UNO C’È IL DIRITTO DI CONTARE SONO: CONTENTISSIMA - MatCerri : @LucioMalan Senza contare che per gli #italianiallestero finiremo per avere un rappresentante per milione, un’umili… - doomsarmor : @sweetxswift Il Silenzio degli Innocenti, Il Buio Oltre la Siepe, Il Diritto di Contare, Moonlight e Shining sono i… -