I social sono pieni di ignoranti e il successo del tweet di Rubio ne è la prova | quando

Non cercatemi - devo rimanere in incognito : perché Totti - Fedez e altri vip sono spariti dai social : Nei profili Instagram e nelle stories di alcuni vip nostrani è comparso uno strano messaggio “Non cercatemi, devo rimanere in incognito, presto capirete perché”. Ma cosa significa? Che sta succedendo a Francesco Totti, Fedez e agli altri? I più attenti avranno notato l’assenza social di Fedez. Abituati ad essere giornalmente aggiornati sui suoi movimenti e quelli della moglie Chiara Ferragnim la sparizione del cantante aveva ...

“Non cercatemi - devo rimanere in incognito” : da Totti a Fedez e la coppia Francesca Barra – Claudio Santamaria - ecco perché alcuni vip sono scomparsi dai social : Da Francesco Totti a Fedez, è in corso una “fuga” di massa dai social. Ma cosa sta succedendo? perché tanti vip stanno pubblicando lo stesso messaggio enigmatico, che recita: “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”? Presto detto: saranno tutti dei concorrenti di Celebrity Hunted, la versione italiana di un reality inglese di successo. Prodotto da Amazon Prime Video, l’idea del format sembra ...

Joker - i commenti sui social sono tutti per Joaquin Phoenix : “Dategli questo fott*** Oscar” : “Dategli questo fottuto Oscar”. Joaquin Phoenix, e Joker di Todd Phillips, dopo tre giorni di programmazione in sala (due negli Stati Uniti) stanno letteralmente spopolando nei commenti sui social. Difficile trovare un qualche nasino storto di fronte al film Joker. Gli hashtag #Jokermovie e #Jokerfilm sono in trending topic su Twitter da oltre 24 ore come raramente è capitato (a spanne: i film sui supereroi Marvel o qualche titolo top di ...

ErFaina attacca Tina Cipollari sui social (di nuovo) : "Non mi sono mai permesso di insultare tuo figlio - anzi..." : Game, set, match. Dopo lo scontro ravvicinato nello studio di Uomini e Donne, Er Faina torna ad attaccare Tina Cipollari, ma stavolta sui social. "Voglio aggiungere due o tre cose alla puntata che è andata in onda di Uomini e Donne", ha detto Damiano su Instagram. Per poi aggiungere:"Tina, Tina... perché hai tirato in mezzo tuo figlio? Perché? Te l'avevo detto che stavi a fa 'na cazzata. Ma ora l'ho capito perché l'hai fatto: non avevi una ...

Mattarella : “Clima - social e terrorismo sono fattori di instabilità” : “Il progresso nelle tecnologie della comunicazione, i social media, le minacce ‘asimmetriche’, la crescita di nuovi attori geopolitici e di attori globali non statuali, il terrorismo, i fenomeni di radicalizzazione presenti nelle società, così come la preoccupante accelerazione nei cambiamenti climatici, responsabili per quota parte dei fenomeni migratori, rappresentano potenti fattori di cambiamento o di potenziale instabilità ...

Il voto ai 16enni piace a Lega - Pd e M5s. Ma sui social critiche e dubbi : "A quell'età non sono pronti" : Zingaretti e Di Maio all'unisono: sì al diritto di voto a partire dai 16 anni. Le pagine facebook dei due leader inondate di...

Come i social possono influenzare il voto politico : Il flusso di informazioni nei social network può essere manipolato a tal punto da alterare la percezione del voto politico tra i membri di una comunità virtuale. Così da alterare i risultati elettorali (anche quelli reali). A rivelarlo è lo studio di un gruppo di ricercatori americani coordinato da Alexander J. Stewart dell'università di Houston. La democrazia richiede un elettorato informato. Tuttavia, le moderne tecnologie stanno modificando ...

Come sono andati sui social i Fridays for future (e gli altri temi della settimana) : Fridays for future: in 160 piazze italiane si sciopera per il clima, riempite da un'onda verde di giovani che rivendicano il futuro: “Il mondo è nostro, ce lo riprendiamo!”. Un milione di partecipanti stimati (dato fornito da Gianfranco Mascia di Fridays For future) solo in Italia, invocando il diritto di vivere in un mondo meno inquinato e più sostenibile. L'attivista Greta Thunberg dal Canada: “Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando”. ...

Ecco perché Claudio Santamaria e Francesca Barra sono scomparsi dai social : Il reality show “Celebrity Hunted” di Amazon che ha già arruolato nelle sue fila star come Fedez, Luis Sal e Francesco Totti, sembra che sia riuscito a mettere a segno un altro colpaccio o meglio due in un colpo solo, trattandosi di una coppia: Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due che, da quando formano una delle coppie più glamour del panorama italiano, non hanno fatto altro che essere onnipresenti sui social, postando immagini non solo ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia si allontana dai social : 'Ci sono rimasta male' : Non è stata un'estate facile quella che ha vissuto Raffaella Mennoia, presa di mira da alcuni ex volti storici di Uomini e Donne. Mario Serpa e Teresa Cilia, in particolare, hanno lanciato diverse accuse alla storica collaboratrice di Maria De Filippi, di cui è il braccio destro anche a Temptation Island. Secondo loro, infatti, la 45enne romana sarebbe stata a conoscenza di alcuni particolari della vita privata di ex tronisti ed ex ...

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono lasciati? Il ballerino torna sui social : Veronica Peparini e Andreas Muller si sono lasciati? Oggi la verità Era da un po’ che Andreas Muller non si faceva vedere su Instagram, ed è per questo che molti fan avevano iniziato a sospettare che lui e Veronica Peparini fossero in crisi. Un vero peccato, nel caso, perché il ballerino di Amici di Maria […] L'articolo Andreas Muller e Veronica Peparini si sono lasciati? Il ballerino torna sui social proviene da Gossip e Tv.

Quali sono le dimensioni delle immagini per i social media? : Quali sono le dimensioni ideali delle immagini sui social media? Da Facebook e Twitter, da Instagram a Pinterest, la giusta dimensione può fornire ai tuoi post un’efficace presenza sui social. Ogni social media ha dimensioni specifiche anche in base al tipo di utilizzo, ad esempio l’immagine del profilo di Facebook (Continua a leggere)L'articolo Quali sono le dimensioni delle immagini per i social media? è stato pubblicato su ...

Aurora Ramazzotti a FqMagazine : “Chi si prende la briga di insultarmi sui social mi fa pena. In ogni caso - io sto bene con me stessa e sono felice” : Sorriso dolce, senza un filo di trucco, bella, vestita tutta di nero con occhialini colorati e un anello in cui spicca il nome del padre “Eros”. Incontriamo Aurora Ramazzotti in centro a Milano. A soli 22 anni ha già vissuto sulla sua pelle momenti difficili, bui, per toccare il fondo e risalire grazie allo sport e alla disciplina. Essere figli privilegiati ha una infinità di vantaggi, ma il rovescio della medaglia la “gente comune” non la ...

