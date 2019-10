I detenuti stranieri in Italia costano un miliardo di euro all' anno

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sono oltre il 30% iospitati nei carcerini. Per mantenerli, spendiamo oltre 130al giorno, per ognuno di loro. Carceri sovraffollati e costi elevati. In, a fronte di una capienza regolamentare di 50.472, gli istituiti penitenziari ne ospitano 60.881. Di questi 20.225, quindi oltre il 30%, sono. I dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 30 settembre di quest', mostrano una situazione al limite, con celle sovraffollate e numerosi. Se si tiene conto, poi, che il costo medio giornaliero per un singolo recluso è di 131,39, per mantenere quellil'spende ogni giorno 2.657.362, che in un mese f82.378.245e in un988.538.943. Quindi, come sottolinea Libero, circa undiogniLe nazionalità che registrano maggior carcerati sono quella ...

