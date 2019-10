Abolire i decreti sicurezza : una battaglia civile e culturale : Messo alle spalle Salvini, serve una politica fondata sul protagonismo della società. Capace di interessarsi davvero agli invisibili Quei migranti integrati che il decreto Salvini costringe a essere irregolari " I decreti sicurezza di Matteo Salvini sono una mostruosità che crea fame e sfruttamento "

Milano - manifestazione per i 366 migranti morti il 3 ottobre 2013 : “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti Sicurezza” : Un abbraccio di coperte dorate per ricordare i morti in mare. Oggi in piazza Duomo, a Milano, l’associazione Io accolgo ha riunito decine di persone per ricordare i 366 morti del 3 ottobre del 2013. Ma l’abbraccio, idealmente, è stato per tutte le 19mila vittime in mare degli ultimi anni. L'articolo Milano, manifestazione per i 366 migranti morti il 3 ottobre 2013: “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti ...

Bonafede conferma la linea Salvini : i decreti sicurezza non si toccano : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede conferma la linea morbidissima del governo sull'impianto dei due decreti sicurezza che portano la firma dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Saranno accolti solo i rilievi di Sergio Mattarella, ma non è ancora chiarissimo in che modo e in che tempi.Continua a leggere

Conte : «Cambiare patto di stabilità Ue. Basta proclami - saremo miti. Rivedere i decreti sicurezza» : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

decreti sicurezza - verso modifiche soft sulle Ong : Pronta la modifica del decreto sicurezza bis non solo sulla base delle “osservazioni” del Colle, ma anche recuperando

Conte : «Cambiare patto di stabilità Ue. Rivedremo i decreti sicurezza». L'opposizione : «Conte smemorato» Diretta : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Migranti - Conte : “Rivediamo decreti sicurezza seguendo indicazioni del Colle. Ora necessaria la solidarietà nei fatti da Paesi Ue” : “Rivedremo la disciplina in materia di Sicurezza alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della Repubblica, il che significa recuperare, nella sostanza, la formulazione originaria del più recente decreto legge, prima che intervenissero le integrazioni che, in sede di conversione, ne hanno compromesso l’equilibrio complessivo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,intervenendo alla Camera prima ...

Conte : «Cambiare patto di stabilità Ue. Rivedremo i decreti sicurezza. Basta proclami - saremo miti» Diretta : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Le condizioni di Leu. Fratoianni : "Via i decreti sicurezza - basta bloccare barconi" : I voti di Liberi e Uguali pesano, soprattutto al Senato. Ecco perché la voce di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana che siede alla Camera, diventa importante per gli equilibri della maggioranza che sostiene il Governo Conte bis. Leu chiede un cambio di passo in materia di immigrazione, che parta dalla cancellazione delle leggi di Matteo Salvini e dall’accoglienza dei migranti. Fratoianni indica in un’intervista ...

La prima cosa nell'agenda di Lamorgese : rivedere i decreti sicurezza : sicurezza, lotta alla criminalità organizzata, prevenzione e contrasto del terrorismo. L'agenda di Luciana Lamorgese, neo ministro dell'Interno, ha molti impegni obbligati ma non c'è dubbio che almeno inizialmente l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media sarà concentrata soprattutto sulla gestione dei flussi migratori: non a caso uno dei 29 punti del programma che si è dato il nuovo esecutivo Cinquestelle-Pd. ...

Revisione decreti sicurezza tra primi impegni Lamorgese : sicurezza, lotta alla criminalita' organizzata, prevenzione e contrasto del terrorismo. L'agenda di Luciana Lamorgese, neo ministro dell'Interno, ha molti impegni obbligati ma non c'e' dubbio che almeno inizialmente l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media sara' concentrata soprattutto sulla gestione dei flussi migratori: non a caso uno dei 29 punti del programma che si e' dato il nuovo esecutivo Cinquestelle-Pd. L'obiettivo dichiarato e' ...