I curdi come mercenari in liquidazione Trump tradisce | l’Europa squittisce

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ci sono giorni in cui si vorrebbe scriverne tre o quattro di piccole poste, e nemmeno tanto piccole. 1. Scrivo nel giorno in cui si annuncia che gli americani danno via libera alla vendetta di Erdogan contro iche in territorio siriano hanno debellato l’Isis, la stessa Isis cui il regime tur

NicolaPorro : #Trump smobilita le truppe Usa in #Siria e lascia campo libero alla #Turchia di #Erdogan per procedere contro i… - scavuzzo47 : RT @OGiannino: Ennesima strage in arrivo di curdi per mano turca non ha niente a che fare con guerra all'ISIS, è solo rispondere con bombe… - Urielbertolami : RT @OGiannino: Ennesima strage in arrivo di curdi per mano turca non ha niente a che fare con guerra all'ISIS, è solo rispondere con bombe… -