Huawei Mate 30 Pro e Mate 20 ricevono nuovi aggiornamenti

Nonostante la chiusura di LZPlay - i servizi Google continuano a funzionare sui Huawei Mate 30 : Nonostante il blocco delle app Google, il Huawei Mate 30 può fare ancora affidamento ai servizi di Big G L'articolo Nonostante la chiusura di LZPlay, i servizi Google continuano a funzionare sui Huawei Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Aperte le danze della beta EMUI 10 su Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite in Cina : i tempi per l’Italia? : Il programma beta EMUI 10 procede a gonfie vele e coinvolge sempre più smartphone. Da oggi 6 ottobre possiamo riportare una più che buona novella per i possessori di Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite ma anche peril Huawei Enjoy 10 Plus: per ognuno di questi 3 smartphone, ecco che ila fase sperimentale di adeguamento al prossimo firmware è partita, almeno in Cina. Come sottolinea Huawei Central, ecco che è stata aperta la fase di registrazione ...

Scarica il tema Huawei Mate 30 Pro EMUI 10 per EMUI 9.0 / 9.1 : Installare i temi EMUI 10 sul tuo smartphone Huawei / Honor devi Scaricare il file zip che trovi alla fine dell'articolo estrarre il contenuto e applicarli tramite l'app Temi del tuo smartphone.

Prima apparizione dei Huawei Mate 30 in Europa - prezzo più basso del previsto : Buone notizie per gli europei e dunque anche per noi italiani. I Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro commercializzati ufficialmente finora solo in Cina hanno fatto la loro Prima apparizione proprio nel vecchio continente, ossia in Romania. Un buon segnale che senz'altro spiana la strada pure alla distribuzione dei telefoni dalle nostre parti. La notizia risale solo a poche ore fa: più esattamente un sito rumeno ha messo online le pagine di vendita ...

Abbiamo la data di uscita per EMUI 10 in beta su Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Nova 5T in Italia : Stanno venendo alla luce alcune informazioni importanti per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare modelli come i vari Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Nova 5T. Dopo avervi parlato della diffusione di EMUI 10 in versione beta in Cina qualche settimana fa, infatti, Abbiamo finalmente dei dettagli confortanti anche per il pubblico europeo. Compreso quello Italiano, che non vede l'ora di mettere le mani sul pacchetto ...

Huawei Watch GT 2 debutta in Italia al Red Bull Art of Motion 2019 di Matera : Huawei Watch GT 2, il nuovo ed elegante smartWatch che il produttore cinese ha presentato ufficialmente accanto alla serie Mate 30, lo scorso 19 settembre a Monaco di Baviera, si appresta ad arrivare finalmente anche in Italia, dove debutterà in occasione del Red Bull Art of Motion 2019 e sarà poi disponibile all’acquisto a partire dal 7 ottobre. Quest’anno, infatti, l’appuntamento annuale che dal 2007 mette a confronto l’elite del ...

Huawei Mate 30 Pro abilitare multischermo modalità schermo diviso in due : Esistono due modi diversi per abilitare la modalità schermo diviso su Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro. Il primo è usare le nocche della mano e l'altro è usare le tre dita. Puoi scegliere quello che ti è più comodo.

Come registrare lo schermo su Huawei Mate 30 Mate 30 Pro : La registrazione dello schermo sarà molto utile ogni volta che realizzi video tutorial o desideri registrare il gameplay da condividere con i tuoi amici.

Google chiude anche le scorciatoie : niente app sull'Huawei Mate 30 : Google chiude anche la porta di servizio. Sul Mate 30, il primo dispositivo di Huawei senza le app di Big G, non sarà possibile installare Maps e Gmail neppure utilizzando soluzioni “artigianali” per aggirare il blocco. Il blocco che si poteva aggirare Dopo l'iscrizione di Huawei nella lista nera della Casa Bianca, il Mate 30, lanciato a settembre, è sprovvisto delle app di Gmail. È quindi uno smartphone, ma anche un messaggio: pur non essendo ...

Huawei Mate 30 Pro la migliore fotocamera su smartphone : La migliore fotocamera su smartphone è Huawei su Mate 30 Pro - Nella sua recensione della fotocamera posteriore del Mate 30 Pro, DxOMark gli ha dato un punteggio di 131 per le foto e un punteggio di 100 per i video per un punteggio complessivo di 121

LZPlay chiude : diventa più difficile installare le Google Apps su Huawei Mate 30 Pro : Nei giorni scorsi, a poche ore dalla presentazione di Huawei Mate 30 Pro, che in seguito al ban negli USA non può utilizzare le Google Apps, era comparso in Rete un metodo molto semplice, basato su un’applicazione pubblicata dal sito LZPlay.net. In pochi minuti è possibile, installando un semplice APK, ottenere le applicazioni Google e utilizzarle senza alcun problema sul flagship Huawei. A quanto pare però la cosa non è andata a genio a ...