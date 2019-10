Honda CR-V Hybrid | la prova de Il Fatto it – L’ibrido che convince – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) No al diesel, sì al: dopo Toyota, anchemanda in pensione il motore a gasolio – in Europa il costruttore lo dismetterà definitivamente dal 2021 – rimpiazzandolo con soluzioni elettrificate più o meno sofisticate. Fra le prime auto diesel-free della marca figura la nuova CR-V. Ein casalo sanno fare e come: la sua prima generazione risale addirittura al 1999, quando venne lanciato per la prima volta sulla Insight. Da allora, il marchio di Hamamatsu ha venduto 2,4 milioni di vetturea livello globale. Su strada La CR-Vrisulta silenziosa – grazie anche a un dispositivo di controllo acustico attivo che sfrutta gli altoparlanti – e la taratura delle sospensioni è confortevole. Marciando in scioltezza, il motore elettrico tira fuori il meglio di sé, sostenuto dall’endotermico: risulta reattivo e ricco di coppia motrice. Il ...

