“Ho finto davanti a tutti” Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo | lo sfogo

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ora cheha sconfitto ilha deciso di riversare in un libro quei lunghi mesi di paura, attese, cure, speranze che hanno inevitabilmente cambiato la vita sua e quella della famiglia. La loro storia per fortuna ha avuto il lieto fine, e ora la showgirl ha deciso di pubblicare ”Una mamma lo sa”, in arrivo il 22 ottobre. Oggi ildiè guarito, ma lei ha deciso di raccontare la sua storia per un motivo ben preciso. Lo ha fatto sapere con delle stories su Instagram, raccontando anche di quanto sia stato difficile ricordare tutti i momenti e i pensieri che vagavano per la sua mente durante gli anni di lotta contro il cancro. Con le lacrime agli occhi e la voce un spezzata,su Instagram ha presentato il suo libro: “Sono abbastanza emozionata. – ha detto – Primo perché mi è costata veramente molta fatica questo ...

colpatuaa : RT @babypumpkinpie: Gabriele Vagnato (raga ho appena scoperto che è uno youtuber wow) ha finto di essere stato arrestato per sponsorizzare… - imvld : RT @babypumpkinpie: Gabriele Vagnato (raga ho appena scoperto che è uno youtuber wow) ha finto di essere stato arrestato per sponsorizzare… - PerfectlyHaz_ : RT @babypumpkinpie: Gabriele Vagnato (raga ho appena scoperto che è uno youtuber wow) ha finto di essere stato arrestato per sponsorizzare… -