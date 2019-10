Hero Rats | i ratti che ci salvano la vita

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Per tutti sono, ovvero eroi: sono di razza gigante africana, specie endemica dell'Africa subsahariana, grazie ai quali la ONG belga APOPO è riuscita a salvare migliaia di vite umane in vari Paesi dell'Asia e dell'Africa. L'idea è stata di Bart Weetjens, fondatore della ONG: ha pensato di sfruttare il fiuto di questi grandi roditori per trovare mine antiuomo e sangue infetto da tubercolosi per risolvere in modo sostenibile, economico, innocuo due dei problemi più gravi dei paesi in via di sviluppo. LE MINE Più di sessanta Paesi del mondo sono contaminati da mine: nel solo 2017 hanno causato oltre settemila morti, la metà dei quali ...