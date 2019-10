Guardare da vicino la nascita di una stella

Fonte : wired

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una doppia girandola di gas incandescente e polvere cosmica, le materie prime da cui le stelle appena nate – quelle ancora in via di formazione – traggono nutrimento per crescere e raggiungere l’età adulta. È questo lo scorcio di universo che ci offre il filmato che vi riportiamo, un’animazione degli scienziati dell’European Southern Observatory, realizzata grazie ai rilevamenti dell’osservatorio Alma del deserto di Atacama e che rappresenta la visione più dettagliata di una delle fasi di formazione delle stelle doppie, i cosiddetti sistemi binari. (Credit: Eso/L. Calçada)daladi unaWired.

