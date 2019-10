Gravissimo lutto nel calcio | calciatore cade dal sesto piano e muore NOME e DETTAGLI

Gravissimo lutto per Cesare Cremonini. Gli aveva dedicato una bellissima canzone : “Padre, occhi gialli e stanchi. Nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi”, cantava questo Cesare Cremonini nel 2002, dedicando un’intera canzone ai suoi genitori. Oggi, Cesare lo ha dovuto salutare davvero. È morto Giovanni Cremonini lunedì 16 settembre all’età di 94 anni. Lo annunciano diversi siti e giornali locali, a partire da Il resto del Carlino. L’uomo è morto in una stanza dell’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato. Per ora, il ...

“Stanotte sei andato via” - Gravissimo lutto per Gennaro Lillio. Tutta la sua tristezza in questo post : Grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello 2019 Gennaro Lillio, che in questi giorni dovrà dire addio al nonno Guido. È stato il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè e Lory Del Santo ad annunciare la scomparsa dell’uomo via Instagram. Abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni, è stato cresciuto dalla madre. Il nonno era per lui una figura di riferimento alla quale, solo poche ore fa, è stato costretto a dire addio. Gennaro ...

Gravissimo lutto per il famoso allenatore. Morta la figlia - aveva solo 9 anni : È una vera tragedia quella che si è abbattuta sul famoso allenatore di calcio, Luis Enrique. La piccola figlia Xana, che aveva solo 9 anni, è Morta in seguito ad un osteosarcoma, di cui era malata da cinque mesi. Una notizia che spezza il cuore. Il tecnico spagnolo, che in Italia aveva allenato la Roma e che aveva vinto tantissimo con il Barcellona, era diventato commissario tecnico della Spagna, un posto ambito, il sogno di una ...

Gravissimo lutto per Jovanotti : il commovente addio del cantante sui social : Lo vediamo sempre energico, euforico, con il sorriso stampato sulle labbra, ma l’agosto di cui è stato protagonista Jovanotti è tutt’altro che facile e spensierato. Innanzitutto le polemiche legate al suo Jova Beach Party: dagli ambientalisti che minacciavano azioni legali e sabotaggi alle storie fatte dalle Forze dell’Ordine per evitare alcune date. Poi ecco la scomparsa di Nadia Toffa, con la straziante dedica che il cantante le ha fatto sui ...

Gravissimo lutto per Giorgio Mastrota : è morta la madre. Il cordoglio sui social : Grave lutto per Giorgio Mastrota. È morta la sua adorata madre. A dare il triste annuncio di questo lutto è stato proprio Mastrota su Instagram. Il noto conduttore di televendite, ex marito di Natalia Estrada, con un passato da tronista a Uomini e Donne, ha postato sui social l’immagine di un riquadro bianco. Poi la didascalia dolcissima: “Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma”. La donna è venuta a mancare proprio in queste ore ma al ...

Tennis - Gravissimo lutto per Amanda Anisimova : l’americana rinuncia agli US Open per la morte del padre : L’americana ha deciso di rinunciare ai prossimi US Open a causa dell’improvvisa morte del padre, rinvenuto senza vita nella sua casa in Florida Amanda Anisimova non parteciperà ai prossimi US Open, la Tennista americana infatti ha deciso di dare forfait dopo l’improvvisa morte del padre Konstantin, nonché suo allenatore. Lapresse Il corpo del genitore è stato ritrovato senza vita nella sua casa in Florida, ma non sono ...