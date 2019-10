Google Foto 4 26 introduce la funzione Colorize e prepara nuove funzioni

La nuova Google Fotocamera è qui - pronta al download dal Play Store : ecco le tante novità : Google Fotocamera è tutta nuova con la versione 7.1, disponibile al download: nuova interfaccia, nuove funzioni e ancora più qualità! L'articolo La nuova Google Fotocamera è qui, pronta al download dal Play Store: ecco le tante novità proviene da TuttoAndroid.

Google "scivola" nuovamente sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

Tutto sui Google Pixel 4 a 12 giorni dall'uscita : foto design e plus software : Mancano davvero una manciata di giorni all'uscita dei Google Pixel 4. Il prossimo evento di presentazione di Mountain View è previsto per il giorno 15 ottobre. A 12 giorni dal keynote dunque è giusto tirare le somme di molte anticipazioni trapelate sulla nuova generazione di smartphone negli ultimi tempi, grazie pure alle recentissime foto che ritraggono proprio i device futuri protagonisti del settore mobile. Il sempre ben informato leake ...

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL come se fossero ufficiali : ecco specifiche - sample foto - funzioni software e altri render : Mai come quest'anno le anticipazioni legate ai nuovi Google Pixel sono state numerose e dettagliate, tanto da rendere quasi superfluo l'evento in programma per il 15 ottobre. Dopo che nelle scorse settimane una pioggia di informazioni ci aveva svelato le caratteristiche tecniche di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, ora tocca al comparto software. Anche oggi vi proponiamo una lunga serie di anticipazioni sulle nuove funzioni che ...

Aggiornate subito Google Fit - Duo - Foto - Ricerca e Messaggi - ci sono un mucchio di novità : Giornata ricca di aggiornamenti per le applicazioni Google, con numerose novità legate sia al mondo Android sia alla Ricerca su desktop. Scopriamo insieme di che cos si tratta nel dettaglio. Ricerca Google Arrivano anche su desktop i subtopic, visualizzati in una barra laterale nella schermata dedicata ai risultati. La funzione, che su mobile viene mostrata sotto forma di carosello, mostra dieci topic legati alla Ricerca effettuata, con una ...

Nuovo hands-on per Google Pixel 4 XL - con dettagli su finiture - riconoscimento facciale e fotocamere (aggiornata) : Un presunto Google Pixel 4 XL spunta in un hands-on, grazie al quale possiamo apprezzare tanti dettagli su design, finiture, fotocamera, display e non solo: scopriamo il Nuovo smartphone targato Big G in anticipo!

Buon compleanno Google! - Come Big G sta cambiando il mondo dellauto FOTO GALLERY : Con lormai consueto doodle in home page, Google festeggia oggi il suo 21 compleanno. Dal 2005 il noto motore di ricerca celebra la ricorrenza il 27 settembre, per motivi non del tutto chiari: secondo la versione più accreditata, quella data rappresenta il primo giorno di una nuova era, successivo a un post del 26 settembre in cui i fondatori annunciano di aver reso di ben 1000 volte più grande il web search index rispetto al 1998.Ricorrenza ...

Tutte le novità di Google Home - Foto - One e News di settembre 2019 : Numerose novità in arrivo in diversi servizi di Google e ancora una volta dietro a queste scoperte c'è la sviluppatrice Jane Wong che ha scavato all'interno dei codici per anticipare cosa si vedrà su Google Home, Google Foto, Google One e Google News. Niente di davvero trascendentale, ma comunque sintomo che qualcosa si sta muovendo […]

Google fotografa il suo balcone dove sono stese le sue mutande - incredibile cosa fa una donna : Una donna ha fatto causa a Google perché per caso ha scoperto che era stato fotografato il balcone della sua casa dove erano stese le mutande. La donna se ne è accorta perché ha cercato, per curiosità, l'indirizzo della sua casa e ha visto il suo balcone e le sue mutande stese. A quel punto ha perso la serenità come lei stessa racconta"sono stata assalita dall'ansia di poter essere vittima di crimini a sfondo sessuale. Per questo ...

Il codice di Google Fotocamera 7.0 e Android 10 continuano a svelare nuove funzioni : Il codice della versione 7.0 di Google Fotocamera ci svela alcune delle novità su cui stanno lavorando gli sviluppatori del colosso di Mountain View

Ecco un'anteprima delle potenzialità di Google Pixel 4 e Google Fotocamera 7.0 nell'astrofotografia : Tra i punti di forza della gamma Google Pixel 4 spicca il comparto fotografico che,stando a quanto emerso, potrà contare su varie nuove feature. Ecco un'anteprima

Decine di foto di Google Pixel 4 XL ci confermano design e caratteristiche tecniche : Google Pixel 4 XL svelato da un mucchio di foto che confermano ancora una volta il design e molte delle sue caratteristiche tecniche principali con un paio di interessanti indizi sul comparto fotografico.