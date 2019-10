Golf | Open d’Italia 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo all’Olgiata Golf

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na si porta in testa allo Shriners Hospitals for Children Open girando in 61 colpi ma Cantlay non molla : Si era previsto che in buone condizioni meteorologiche il TPC Summerlin di Las Vegas potesse essere un campo attaccabile, ma nessuno avrebbe mai immaginato score di questa portata. Lo Shriners Hospitals for Children Open 2019 sta mostrando punteggi record con il coreano naturalizzato americano Kevin Na che ha chiuso in testa il terzo giro con un -22 complessivo derivato da due giri consecutivi stellari in 62 ieri e 61 oggi. Il trentaseienne di ...

Golf - European Tour 2019 : Rahm allunga in solitaria allo Spanish Open - Bertasio e Molinari diciottesimi : La terza giornata dello Spanish Open 2019 di Golf ha visto l’idolo di casa Jon Rahm allungare prepotentemente in testa alla classifica e proiettarsi verso il secondo successo consecutivo di questo torneo. Il numero 5 del mondo spagnolo è infatti anche il campione in carica sul campo par 71 del Club de Campo Villa de Madrid e si presenterà domani al via con grandi possibilità di diventare il secondo iberico della storia a vincere per due ...

Golf – Mutuactivos Open de España : Rahm fa il vuoto - Edoardo Molinari e Bertasio nella top 20 : Eurotour: Jon Rahm fa il vuoto, 18esimi Edoardo Molinari e Bertasio. Nell’Open de España il leader ha cinque colpi di vantaggio sui connazionali Cabrera Bello e Del Val Grande prestazione dell’iberico Jon Rahm che con un parziale di 63 (-8), miglior score del turno, e il totale di 196 (66 67 63, -17) ha fatto il vuoto nel terzo giro del Mutuactivos Open de España (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in ...

Golf - PGA Tour 2020 : Stuard - Cantlay - Glover e Na appaiati in testa nello Shriners Hospitals for Children Open : I Golfisti del PGA Tour continuano la nuova stagione con lo Shriners Hospitals for Children Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge dal 1983 in Nevada sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas. Al termine dei primi due round la classifica è davvero cortissima con 34 protagonisti racchiusi in soli 5 colpi. Al comando con il punteggio di -12 (130 colpi) troviamo gli americani Patrick Cantlay, Lucas Glover, ...

Golf – Mutuactivos Open de España : una coppia spagnola in testa - Nino Bertasio rimonta ventuno posizioni : Nel secondo giro del torneo spagnolo, Bertasio sale fino al nono posto mentre Edoardo Molinari si assesta in ventesima piazza Deciso attacco dei giocatori iberici nel secondo giro del Mutuactivos Open de España (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in Spagna anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Sono al comando con 131 (-11) Rafa Cabrera Bello (66 65) e Adri Arnaus (65 66), seguiti da ...

Golf - European Tour 2019 : Open di Spagna dominato dagli iberici dopo due giri - nono Nino Bertasio : dopo due giri del Mutuactivos Open de España, sono gli spagnoli a dominare nell’appuntamento dell’European Tour che precede l’Open d’Italia. E’ tutto un brillare di padroni di casa in quel di Madrid, dove in testa assieme ci sono Rafa Cabrera Bello e Adri Arnaus, due che vengono da generazioni diverse del Golf iberico, vista la loro età (35 anni uno, 24 l’altro), e rispettivamente a caccia del quarto e primo ...

Golf in Piazza - la città di Roma si prepara all’evento di Piazza di Siena che precede l’Open d’Italia : Domenica 6 ottobre dalle 10 alle 18 Piazza di Siena si trasformerà in un “green” per un evento gratuito e aperto a tutti in vista del 76° Open d’Italia. Ospite d’onore il trofeo ufficiale della sfida Usa-Europa Le bellezze di Roma sullo sfondo, il sorriso dei bambini a colorare una festa dello sport e la magia del Golf a rendere speciale l’appuntamento che precederà il 76° Open d’Italia. Con “Golf in Piazza” domenica 6 ottobre (dalle ore ...

Golf - PGA Tour 2020 : Nick Taylor guida la leaderboard dello Shriners Hospitals for Children Open dopo il primo round : Il PGA Tour continua la sua marcia con lo Shriners Hospitals for Children Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge dal 1983 in Nevada sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas. Al termine del primo round troviamo al comando Nick Taylor. Il canadese guida la classifica con lo score di -8 (63 colpi) e vanta una lunghezza di margine sull’americano Brian Harman. Completano il podio momentaneo con il ...

Golf – Mutuactivos Open de Españ : splendida partenza per Pavan - Johannessen al vertice : Eurotour: in Spagna ottima partenza di Andrea Pavan. L’azzurro terzo, al vertice il norvegese Johannessen. Al 18° posto Manassero, al 30° E. Molinari e Bertasio Ottimo inizio di Andrea Pavan, terzo con 66 (-5) colpi nel Mutuactivos Open de España (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in Spagna anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Guida la graduatoria il 24enne norvegese Kristian ...

Golf - European Tour 2019 : Johannessen sorprende tutti all’Open di Spagna - Pavan è terzo e finalmente si rivede Manassero : Si è aperto oggi a Madrid l’Open di Spagna 2019, ultimo torneo dell’European Tour di Golf prima dell’attesissimo Open d’Italia che si giocherà a Roma la prossima settimana. Sul percorso denominato Recorrido Negro (par 71) il ventiquattrenne norvegese Kristian Krogh Johannessen ha chiuso a sorpresa al comando la prima giornata, dopo un giro in 63 colpi, arrivato nonostante un bogey alla complicata 17. L’highlights ...

Golf - European Tour 2019 : Johannessen sorprende tutti all’Open di Spagna - Pavan è quarto e finalmente si rivede Manassero : Si è aperto oggi a Madrid l’Open di Spagna 2019, ultimo torneo dell’European Tour di Golf prima dell’attesissimo Open d’Italia che si giocherà a Roma la prossima settimana. Sul percorso denominato Recorrido Negro (par 71) il ventiquattrenne norvegese Kristian Krogh Johannessen ha chiuso a sorpresa al comando la prima giornata, dopo un giro in 63 colpi, arrivato nonostante un bogey alla complicata 17. L’highlights ...

Golf – Mutuactivos Open de España : sette italiani in gara in Spagna - Rahm a caccia del bis : Eurotour: sette azzurri in Spagna. Rahm tenta il bis. Si disputa il Mutuactivos Open de España che anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC) L’European Tour fa tappa in Spagna per il Mutuactivos Open de España (3-6 ottobre), prima di approdare la prossima settimana a Roma per il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Al Club de Campo di Madrid saranno in gara sette azzurri: Andrea Pavan, in un ottimo momento di ...

Golf - European Tour 2019 : Garcia - Rahm e Cabrera Bello star dell’Open di Spagna. Sette italiani in gara : Nella settimana che precede l’Open d’Italia all’Olgiata, a nord di Roma, l’European Tour va in Spagna, a Madrid, per il Mutuactivos Open de España, nome commerciale di un evento che vive fin dal 1912 e spostato quest’anno da aprile a ottobre. Entrato nel Tour europeo nel 1972, può vantare cinque vincitori spagnoli da quell’anno in avanti: Antonio Garrido, il leggendario Seve Ballesteros (tre volte), Sergio ...

Golf - PGA Tour 2019 : si vola a Las Vegas per il Shriners Hospitals for Children Open. Esordisce Brooks Koepka : Dopo la toccante vittoria di Cameron Champ domenica al Safeway Open, dedicata al nonno malato, il PGA Tour si reca a Las Vegas per il Shriners Hospitals for Children Open 2019 che si gioca sul TPC Summerlin. Il Campo. Il TPC Summerlin è un par 71 lungo 7.255 yard e nelle recenti stagioni è stato spesso tra i tornei con la media score più bassa di tutto l’anno. Nonostante ciò, le condizioni possono risultare abbastanza ventose da queste ...