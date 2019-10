Golf femminile | Lucrezia Colombotto Rosso conquista la carta per il Ladies European Tour

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Arriva una bella notizia per quel che concerne ilal, che aveva giàto l’accesso allo US Open, secondo Major del calendario,laper giocare sulnel 2020. 23 anni, di Torino,è riuscita nell’intento classificandosi terza nella money list del circuito LET Access, che assegna laper giocare sul meglio dei percorsi europei alle prime cinque. La sua stagione è stata particolarmente importante, con due secondi posti e sei ulteriori top ten in quindici eventi cui ha preso parte. Le altre quattro giocatrici che si sonote l’accesso aleuropeo nel prossimo anno sono l’inglese Hayley Davis, la finlandese Saana Nuutinen, la scozzese Laura Murray e la spagnola Laura Gomez Ruiz. Questi i risultati delle altre italiane: 43° posto per Stefania Avanzo, ...

