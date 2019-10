Giulia De Lellis in Una vita in bianco | data d’uscita e trailer della web serie

Giulia De Lellis : Damante? Un sollievo per lui non avermi tra le pa... : Non tutto quello che Giulia De Lellis ha scritto nel libro "Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” corrisponde a verità. Qualcosa è stata romanzata e, ad ammetterlo, è stata proprio la influencer. Dopo il grande successo ottenuto con il primo libro scritto da Stella Pulpo in cui Giulia De Lellis ha messo nero su bianco la sua storia con Andrea Damante, l’attuale fidanzata di Andrea Iannone ha voluto raccontare quali passi del ...

Giulia De Lellis consola Andrea Iannone : disastro in MotoGp - baci e mani scatenate fuori pista : Dopo il successo riscosso con il suo libro, Giulia De Lellis ha deciso di staccare la spina per qualche giorno e concedersi un po' di relax. L'influencer è quindi volata in Thailandia con il suo Andrea Iannone, impegnato lì nelle gare di Moto Gp nel Chang International Circuit. Leggi anche:Giulia De

Andrea Iannone delude in Moto GP - Giulia De Lellis lo consola con un 'bacio social' : È un periodo difficile quello che sta vivendo Andrea Iannone professionalmente: da quando ha lasciato la Suzuki per "accasarsi" alla Aprilia, il ragazzo sta faticando ad ottenere risultato soddisfacenti in pista. La gara che si è tenuta in Thailandia, ha visto il pilota classificarsi soltanto quindicesimo. Giulia De Lellis, al seguito del fidanzato in Asia, ha deciso di consolarlo con un bacio che è stato prontamente condiviso con i fan sui ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : 'Forse un sollievo per lui non avermi più tra le p...' : È passato quasi un mese da quando è uscito il primo libro di Giulia De Lellis, sempre ai vertici di tutte le classifiche di vendita sin da quando era disponibile soltanto in pre-ordine. Oggi 5 ottobre, mentre si trova in Asia con il compagno Andrea Iannone, l'infuencer ha deciso di svelare un retroscena inedito di quello che ha raccontato soprattutto sull'ex Damante. Ad un giornalista che le ha chiesto se si è sentita davvero libera di un peso ...

Il libro di Giulia De Lellis spopola : ma non chiamiamolo “libro” : “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, l’attesissimo sfogo della influencer Giulia De Lellis sul tradimento subito dal suo ex fidanzato è uscito lo scorso 17 settembre. Un successo enorme, quasi quanto la mole di indignazione circa un prodotto editoriale che, in ultima analisi, è davvero discutibile: ma è davvero giusto considerare questo tipo di pubblicazioni un "problema culturale"?Continua a leggere

Giulia De Lellis si prende una pausa : vola in Giappone e Thailandia con Andrea Iannone : Giulia De Lellis l'aveva anticipato nei giorni scorsi: per un lungo periodo si assenterà dall'Italia per ricaricare le pile dopo due anni di lavoro no stop. È l'ultimo numero della rivista "Chi", però, a svelare la meta scelta dall'influencer per le sue meritate vacanze: la romana accompagnerà Andrea Iannone nel giro dell'Asia che farà per il Motomondiale. La De Lellis lascia l'Italia: 'Potrei stare un mese senza Instagram' Le lunghe vacanze che ...

