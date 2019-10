Giovanni Toti escluso dal vertice del centrodestra | Non avevo nulla da dire Forza

Sondaggio - Matteo Renzi ruba voti a Cambiamo : così Giovanni Toti rischia di restare stritolato : Una cosa sembra certa: lo scontro tra i due Mattei, Renzi e Salvini, avrà una pesante conseguenza: chi si colloca al centro dovrà schierarsi a favore dell'uno o dell'altro. Tanto che Forza Italia, che deve decidere se stare a destra con i sovranisti o al centro con i Renziani, si sta sgretolando. E

Giovanni Toti giù nei sondaggi : Cambiamo è allo 0 - 8 per cento : Parte male il nuovo partito di Giovanni Toti. I sondaggi infatti lo danno allo 0,8 per cento come rileva Quorum-YouTrend da riportato da SkyTg24. Al Pirellone è passato a Cambiamo solo il consigliere bergamasco Paolo Franco, mentre Federico Romani, scrive il Giornale, per ora resta nel gruppo, ma ha

Silvio Berlusconi abbandonato da sette big di Forza Italia : "Ce ne andiamo con Giovanni Toti" : A scardinare Forza Italia non solo la Forza attrattiva di Matteo Salvini e della Lega, ormai primo partito e per distacco e non solo nel centrodestra. Ma anche quella di Cambiamo di Giovanni Toti, almeno secondo quanto anticipa La Stampa in un retroscena. Fari puntati sulla regione Lombardia, perché

Giovanni Toti : "Si sta creando un'asse politico ad escludendum della Lega di Matteo Salvini" : "La realtà mi sembra che si stia creando un'asse politico ad escludendum della Lega di Matteo Salvini". Giovanni Toti, ospite ad Agorà Estate, su Raitre, commenta così la trattativa in atto tra Pd e Movimento 5 stelle. "Questo è quello che è accaduto in Parlamento. Il Movimento 5 stelle ne esce malc

Giovanni Toti presenta il suo partito : sfida aperta a Silvio Berlusconi. Ecco il simbolo : Giovanni Toti presenta il simbolo della sua nuova formazione politica, nata dopo la separazione da Forza Italia. Sfondo blu e arancione, un accenno di bandiera italiana (che tanto ricorda quello del partito di Silvio Berlusconi) poi la scritta: "Cambiamo con Toti". «Prima si vota meglio è!», ha scri

"Il nuovo ponte lo chiamerei Genova - Ponte Genova" - dice Giovanni Toti : "È stata una tragedia immane, abbiamo lavorato bene, nessuna delle imprese, degli operatori ha ceduto nemmeno un momento. Ora però bisogna guardare avanti, al nuovo viadotto". Sono trascorsi 12 mesi da quel 14 agosto quando, alle 11.36, crollò una porzione di Ponte Morandi, inghiottendo la vita di 43 persone e a loro e alle loro famiglie va il primo pensiero di Giovanni Toti, governatore ligure che, poche ore dopo il disastro, ...

Silvio Berlusconi - vendetta contro Giovanni Toti : "Espulso da Forza Italia chi lo segue" : Forza Italia prende atto delle intenzioni del governatore ligure, Giovanni Toti, ormai fuori dal partito di Silvio Berlusconi. "Il Coordinamento di Presidenza di Forza Italia prende atto della costituzione dell'associazione 'Cambiamo', promossa da Giovanni Toti, che nasce su presupposti divisivi e c