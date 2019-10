Giornata mondiale della salute mentale | all’ex ospedale San Camillo di Sassari un

Giornata mondiale degli insegnanti/ L'allarme : servono almeno 68 - 8 milioni docenti : Giornata mondiale degli insegnanti, il doodle di Google. E L'allarme: servono almeno 68,8 milioni docenti. E le carenze riguardano anche l'Italia.

Giornata mondiale degli insegnanti - l’omaggio di Google ai 47 milioni di docenti - di cui 800mila quelli italiani : Google dedica un doodle alla Giornata mondiale degli insegnanti: un polpo che in fondo al mare insegna matematica. Un omaggio ai 47 milioni di insegnanti, per 527 milioni di alunni, di tutto il mondo celebrati oggi nella Giornata istituita dall’Unesco per ricordare l’anniversario della raccomandazione del 1966 sullo status di insegnante, che definì “diritti e doveri di chi insegna e la necessità di una formazione permanente ...

Giornata mondiale degli insegnanti/ ShaRee Castlebury - la maestra dall'abito creativo : Giornata mondiale degli insegnanti, la splendida storia di ShaRee Castlebury, che ha indossato un abito decorato dai suoi alunni

Giornata mondiale DEGLI INSEGNANTI/ Antonio - il maestro che regala libri ai bimbi in ApeCar : GIORNATA MONDIALE INSEGNANTI: la storia di Antonio La Cava, il maestro che gira per la Basilicata con la sua ApeCar, regalando libri ai bimbi

5 Ottobre - è il “Teachers day” : oggi la Giornata mondiale degli insegnanti : Si celebra oggi la 25ª “Giornata mondiale degli insegnanti“, celebrata da Google con un Doodle visibile in gran parte del mondo, dall’Italia al Giappone, dalla Russia al Canada, dal Regno Unito al Pakistan, da Germania a Cuba, Sudafrica, Kenya, Nigeria, Svezia, Romania, Ucraina, Grecia, Danimarca, Paesi Bassi e altri Paesi europei. La Giornata mondiale degli insegnanti è stata istituita nel 1994 con l’obiettivo di ...

Giornata mondiale INSEGNANTI/ Kinsey - maestra che ha invitato gli alunni alle nozze : GIORNATA MONDIALE degli INSEGNANTI, la storia della maestra Kinsey, che ha deciso di invitare i suoi alunni speciali alla festa di matrimonio

Giornata mondiale degli insegnanti/ Il valore e le storie dei veri maestri : La Giornata mondiale degli insegnanti voluta è oggi 5 ottobre, il Doodle di Google omaggia professori, maestri e tutti i docenti del mondo

