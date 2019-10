Ginnastica | Olimpiadi 2020 | Italia | non solo la squadra! In lotta per altri due posti

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : quale sarà il quartetto dell’Italia? Squadra tutta di Fate - servono le all-arounder : Da chi sarà composta la Squadra femminile di Ginnastica artistica che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La nostra Nazionale ha conquistato la qualificazione sabato sera grazie all’ottavo posto nel turno eliminatorio dei Mondiali e si è così garantita il diritto di schierare una formazione di quattro atlete ai Giochi che andranno in scena tra nove mesi nella capitale del Giappone. Il nuovo regolamento prevede ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : Italia qualificata con la squadra - ma il team ha solo 4 atlete! Niente quintetti - un’azzurra in meno dei Mondiali : L’Italia femminile si è qualificata con la squadra alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Nazionale di Ginnastica artistica ha raggiunto l’obiettivo grazie all’ottavo posto nelle qualifiche dei Mondiali che si stanno disputando a Stoccarda. Le azzurre hanno disputato una buona gara per tre quarti prima della rotazione da brividi alla trave che ha complicato la vita ma che non ha compromesso il pass a cinque cerchi e l’ingresso ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia continua a marciare! Terzo posto - Turchia e Francia alle spalle : si vedono le Olimpiadi : Passano le suddivisioni, trascorrono le ore ma l’Italia resiste saldamente nelle posizioni di vertice delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si stanno disputando a Stoccarda. La nostra Nazionale si è esibita brillantemente in mattinata chiudendo la gara con 245.996, nel pomeriggio ci è finita alle spalle una big come la Francia (245.127) e pochi minuti fa si è dovuta inchinare anche l’insidiosa Turchia che ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia davanti alla Francia! Tommasone e Ait Said non bastano - azzurri più vicini alle Olimpiadi : L’Italia è davanti alla Francia ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. La Nazionale maschile ha gareggiato in mattinata rendendosi protagonista di una prova davvero di spessore conclusa con 245.996, gli azzurri sono in piena corsa per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ci andranno le prime 12) e restare davanti ai Galletti è stato fondamentale per continuare a inseguire il sogno a cinque cerchi. I transalpini si sono fermati a ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia titanica! Azzurri dal cuore d’oro - i Moschettieri fanno 246 punti : si sognano le Olimpiadi - Lodadio da favola : Bravissimi! I Cinque Moschettieri hanno strabiliato nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, l’Italia strappa grandissimi applausi alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) e chiude la propria gara con 245.996 punti: una prova tonica, concreta, di sostanza, di cuore disputata da una squadra compatta, coesa, motivata, convinta dei propri mezzi. La più bella Nazionale del quadriennio esce dalla pedana con grandissimi ...

Ginnastica - Oksana Chusovitina nella leggenda : qualificata alle Olimpiadi per l’ottava volta - che festa a 44 anni! : Oksana Chusovitina si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020! L’infinita uzbeka, a 44 anni suonati (ha spento le candeline lo scorso 19 giugno), ha staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena tra nove mesi cioè quando la veterana indiscussa della Ginnastica artistica si sarà già lasciata alle spalle le 45 primavere. Un mito immortale che non ha mai smesso di mollare e che, nonostante l’ineluttabile passare ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le individualiste qualificate - 20 pass dai Mondiali. Ci sono Saraiva e Steingruber : Attraverso l’all-around delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica sono stati assegnati 20 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. sono finite nelle mani di individualiste le cui Nazioni non sono qualificate ai Giochi con la squadra, massimo 1 posto per Paese. Spiccano la brasiliana Flavia Saraiva e la svizzera Giulia Steingruber. individualiste qualificate ALLE Olimpiadi 2020: Flavia Saraiva (Brasile) Giulia ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le squadre qualificate - l’Italia femminile vola a Tokyo! : Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Le formazioni medagliate ai Mondiali 2018 e le migliori nove dei Mondiali 2019 (escludendo quelle salite sul podio della rassegna iridata precedente) hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: in Giappone saranno dunque presenti 12 Nazionali, ognuna composta da 4 ginnaste. Ci sarà anche ...

Ginnastica - Italia alle Olimpiadi per la quinta volta consecutiva! Azzurre sempre presenti : da Sydney 2000 a Tokyo 2020 - i precedenti : Grazie alla prova odierna di Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio, l’Italia ha conquistato la quinta qualificazione della sua storia contemporanea (ultimi 50 anni) alle Olimpiadi attraverso i Mondiali. Riviviamo i precedenti. MONTREAL 1976 – Le Olimpiadi che entreranno nella storia per i numeri leggendari di Nadia Comaneci e, in maniera più tecnica, per l’introduzione della fantomatica regola ...

Ginnastica artistica - ITALIA QUALIFICATA ALLE OLIMPIADI 2020! Tokyooooooooo - le Fate staccano il pass : TokyoooooooooOOO! L’ITALIA si qualifica ALLE OLIMPIADI 2020, la Nazionale di Ginnastica artistica femminile ha ufficialmente staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena tra nove mesi nella capitale giapponese. Le Fate occupano attualmente il sesto posto nel turno di qualificazione dei Mondiali in corso di svolgimento a Stoccarda e, quando mancano soltanto tre suddivisioni al termine, possono finalmente festeggiare ...